Bir kulübe hoca dikte etmek bizim işimiz değil. Bu kurala uymaya hep dikkat etmişimdir. Yayınlarımızda ya da taraftarlar arasından bize sorular gelirse yanıtlamak da işimiz.
Bir kere beni sürekli takip eden okurlarım izleyicilerim bilir ki asla ve kat'a yabancı düşmanı değilim ve hatta yabancı düşmanlığı yapıldığını düşünüyorum. Cocu'dan evvel sorumlunun simsar Comolli olduğunu da defalarca ifade ettim. Ama madem ki Cocu gitti; o zaman en azından sene sonuna kadar mevcut kanamayı durdurmak adına yerli bir teknik adamla çalışılmasının mantıklı olduğunu düşünüyorum.
▪ Öncelikle Ali Koç'un yenilenme ve sistemleşme projesine inanıyorum. Başkan kesinlikle doğru düşünüyor. Bir futbol aklı ve uyumlu çalışabilecek bir direktör ile kurulan yapı, bir teknik direktöre bağımlı olmaktan çıkartacak kulübü. Misal Terim yarın emekli olsa Galatasaray'da yapılanmayı kimin yapacağı meçhul. Ali Bey, bu kişilere bağlı düzeni değiştirmeyi düşünüyor. Bu sisteme inancım sürüyor.
▪ Fakat sistemi kurmak isterken doğru isimler tercih etmediği görüldü. Semih Bey ve kendisinden oluşan en üst düzey futbol aklı açıkça Comolli tarafından domine edildi. Yanlış işleri denetleyecek üst düzey mekanizma işlemedi. Comolli de tam fiyasko çıktı. İdari direktör de doğru seçilemeyince Samandıra'da çivi çıktı. Cocu darmadağın oldu ve takım bu vaziyete geldi. Yani sisteme inanıyorum ama isimler doğru seçilemedi bana göre.
▪ Bu durumda, yani sistemi kuracağınız isimlerin yıprandığı ve hadi itiraf ediniz ki başkandan başka tüm yönetim kurulunun (evet Semih Bey dahil) desteğini çektiği Comolli ile evlilik uzun süremez. Hatta belki de futbol akılları Ali Bey'in kendisi ve Semih Özsoy'dan başka isimlerden de oluşabilir. Yani kurulmak istenen sistemin aktörleri değişebilir. (Bana göre kesin değişmeli)
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