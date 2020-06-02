Avrupa Basketbolu'nun en yüksek organizasyonu olan Euroleague; THY ile yeniden anlaştı. Euroleague; 5 yıl daha Turkish Airlines Euroleague ismiyle sürecek. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Euroleague Başkanı Jordi Bertomeu yeni anlaşma için el sıkıştılar.

Önümüzdeki 5 yıl boyunca Euroleague organizasyonu; THY ismiyle devam edecek. Euroleague'in en büyük sponsoru devam ettiğinden organizasyonun gelirlerinde de Covid-19 dolayısıyla beklenen büyük düşüş de olmayacak. Euroleague katılımcı kulüpleri ve organizasyonun yüzde 75'ine sahip olan 11 kulübün tamamı, Euroleague organizasyonunun gelirlerinin artırılması gerektiğini düşünüyorlardı. Yeni dönemde Euroleague'in, katılımcılarına yıllık bazda daha yüksek sağlaması bekleniyor.