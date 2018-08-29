Uzun süredir tartışılan ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın fikir beyan etmesine kadar giden 14 Yabancı kuralının ya da Fatih Terim'in deyimiyle 14 yerli kuralının sonuna gelindi.

Hatırlanacağı gibi 14 yabancının fazla olduğu ve bu sayının Türk futbolcusu yetiştirilmesinin önünde engel olduğuna dair iddialar yoğunlukla konuşulmuştu. Bilhassa Terim'in milli takımdan ayrılma döneminden sonra ayyuka çıkan tartışmaların sonunda herkes fikrini beyan etmiş; Başkan Erdoğan da NTVSpor'da Rıdvan Dilmen'e konuk olduğu yayında "2019'a kadar sözleşmeler var. O tarihe kadar bir şey yapılamaz" demişti. Bu sezon 2018-19 sezonu olduğundan bu sene sonundan itibaren yabancı oyuncu sayısı 14 olmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, sene sonundan itibaren yabancı sayısında her sezon 2 oyuncu düşürülmek kaydıyla kademeli azaltmaya gitmeyi planlıyor. Büyük ihtimalle önümüzdeki sezon yabancı sayısı 12'ye düşecek. Sonraki sezonlarda kademeli düşürülme suretiyle 10 ya da en az 8 yabancı sayısına kadar düşürülecek. Kesinleşmemiş plana göre 8 yabancıya düşürülme ve o rakamda sabitleme planı yapılıyor.

İlerleyen günlerde konu gündeme gelecek ve son rakam belli olacak.

Benim fikrimi soracak olursanız ise ben sınırlamaya tamamen karşıyım. Bugün Enes Ünal'dan Cengiz Ünder'e; Emre Çolak'tan Çağlar Söyüncü'ye kadar bir çok oyuncumuz yurtdışına gittiyse sebebi 14 yabancı uygulamasıdır. Yabancı kısıtı yeni oyuncu yetiştirmeye yaramayacağı gibi yeni Tarık Çamdal'lar üretecektir.

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