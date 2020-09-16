Serdar Ali Çelikler yazdı: En son Giuliano ile Cisse'ye kalmayın da... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe bu sene saha dışında iyi işler yaparak sezona başladı.

Ali Koç, ciddi bir konsantrasyon ile ağırlıklı olarak futbol takımına yoğunlaştı. Bana göre hala çok yüksek (20 milyon Euro) bütçeli basketbol takımın oluşumunu Semih Özsoy'a bıraktı ve kendisi tamamen futbolu ele aldı.

Her zamanki gibi finansta çok iyi işler yaptı.

• Borsa'da rekor kırıldı.

• Vedat 17.5 milyon Euro + 2.5 milyon Euro bonservisle satıldı.

• Forma açık artırmasıyla ekstra gelir elde edildi.

• Bankalar anlaşmasında direnildi; ana para ödemesi ertelendi. Anlaşmanın da görüşmeleri sürüyor.

Borsa'da kazanan Fenerbahçe; sahada da kazansın diye zaten anlaşılan Caner-Gökhan-Novak ve Mert Hakan hemen açıklandı.

Sosa takıma katıldı, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Enner Valencia ile hücum hattı takviye edildi.

Nihayet Tisserand ile daha evvel gelen Lemos ile birlikte stoper 4'lüsü tamamlandı. Hala 1 stoper arayışı daha var.

Gel gelelim bana göre "şişman kadın" hala sahneye çıkmadı. "Şişman kadın sahneye çıkmadan opera bitmez" derler. F.Bahçe'nin de en önemli 2 mevkisinden 1'i hala boş. Ligin ilk maçına Frey ile çıkıldı. Erol Hoca'nın Altay ve Harun'a güvenmesi nedeniyle kaleci transferinden vazgeçildi ama santrfor mevkisi takviye bekliyor.

Tümer Metin'in Emre Belözoğlu ile yaptığı sohbetten çıkarımı olan "30 ve 15 gol atacak iki santrfor hazır bekliyor" açıklaması beklentiyi arşa çıkardı.

Cavani'ler Diego Costa'lar havada uçuştu. Bu iki ismin dışında Ze Luis, Sporar, Samatta, Okaka gibi isimler de konuşuluyor. Emre Belözoğlu'nun Ze Luis ile de Cavani ile de bire bir konuştuğunu biliyorum. Ancak dün gece sosyal medyaya Rijeka'nık santrforu Antonio Colak'ın ismi düştü. 26 yaşında hala Hırvatistan'dan keşfedilememiş!! bu oyuncuyla gerileyen beklenti, heyecanı törpüledi.

Konuşulan isimler dışında sürpriz bir isim gelirse o zaman değerlendiririz. Basına yansıyan isimler arasında Samatta dışında beni çok heyecanlandıran bir isim yok. Yaşı ile ilgili endişelerim olan Mandzukic elbette. Erol Bulut ve yönetimin ortak hareketi sonucunda bir isme gidilecek. O isim önünde sonunda D'Avila'nın sokuşturması Giuliano ile 35'lik Papis Cisse olmasın yeter.

Bu zamana kadar doğru işler yapan Fenerbahçe yönetiminin; transferin bitmesine 2.5 hafta kala 1 baba stoper - 1 sağ bek alternatifi ve en az 1 tartışılmaz santrfor alması gerektiğini söylüyorum. Yoksa yapılan doğru işlerin yaldızı da dökülür.