2 Kasım Cuma günü, Galatasaray; Fenerbahçe ile bir derbi maçı oynadı..
Yansımaları bugün hala devam ediyor.
O gece çıkan, çıkarılan 'yangın'dan herkes ama herkes bir şekilde zarar gördü. Bir kişi hariç..
• G.Saray zarar gördü, maçı bariz teknik adam hataları ile kaybetme noktasına geldi. Moralmen geriye gitti. Oyun olarak geriledi. Bir çok futbolcusu cezalı duruma düştü. Berbat futbol düzeyi sorgulanamaz hale geldi. Derbiden 4 gün sonraki Schalke maçı o kadar konsantresiz oynandı ki o maçta tarihin en kolay Şampiyonlar Ligi grubundan kalifiye olma umuduna el sallandı. Camia sürekli saldırgan, sevimsiz bir imaja büründü.
• Hasan Şaş zarar gördü. Bana göre Terim dışında hiç kimse ile çalışamayacak bir imaja sahip oldu.
• Hakemler zarar gördü.. MHK ve hasta Galatasaraylı başkanı Yusuf Namoğlu zarar gördü. Bence MHK kesin değişecek, Namoğlu'nu kendi camiası bitirdi.
• Mustafa Cengiz zarar gördü. Beyefendi kişiliği ile bilinen başkan, bugüne kadar çizdiği portreden tamamen farklı bir kimliğe büründü. 105 gün gibi ciddi bir sayıda ceza aldı. Fatih Terim'in baskısıyla o kadar bunaldı ki 7 gün içinde "Yıldırım Demirören beyefendi"den "istifa etsin"e döndü. İfratla tefrit arasında savruldu üstelik tamamen Terim hakimiyetindeki tribünlere de sosyal medya köpürtüsüne de yaranamadı. Vedat Milor gibi bir isim bile kendilerini istifaya davet etti.
• Ali Dürüst kaybetti. Geri vites yaptı. İmajı törpülendi. En az 2 dönem yeni G.Saray yönetimlerinde yer alma imkanını kaybetti.
• Abdürrahim Albayrak kaybetti. Derbiden sonra açıklama yaptıktan hemen sonra Demirören'i aradığı iddiasını yalanlarken bile kullandığı 'özenli dil' Terim destekçisi tribüncülerin gözünden kaçmadı. Ultraslan'ın sevgilisi olma sıfatını bariz bir biçimde Terim'e kaptırdı. Bitaraf olmaya çalışayım derken bertaraf olmanın kıyısına kadar geldi.
• BeIN Sports kaybetti. Olaylarla hiç alakası yokken o da tepkilerden nasibini aldı.
Bu hengame içinde imajı güçlenen; "mağdur" gözüken (bence son 3 maçlık cezası ile mağdur olan) taraftar nezdine "Hakkımızı savunan tek isim" imajı olan kişi Fatih Terim oldu.
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Bir süredir zaten "Hocam artık başkan olun" telkinlerini alan, kendisi de bu yolda yürümeye niyetli olan Terim, çıkan 'yangın'ın ardından alevlerin arasından kendisine sonuna kadar açılan başkanlık yoluna bakıyor..
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