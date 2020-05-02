Fransa'nın bizzat devlet başkanı Macron'un kararı ile ligleri iptal etmesi Avrupa futbolunda deprem yarattı. UEFA'nın ve FIFA'nın en etkili ülkelerinden biri, UEFA'nın 1. dili olan Fransızca'nın ülkesi; "UEFA ve FIFA'dan bana ne" diyerek; üstelik kendi devi Lyon'un açık itirazına karşın liglerini bitirdi. Paris Saint Germain'i şampiyon ilan etti. Son 2 sıradaki takımı da düşürdü. Eylülde yeni sezona başlayın dedi. Fransa'nın yayıncısı Canal +, sözleşmesini fesh etti. Fransa'nın bu kararı; daha evvel 'beyaz sezon' (oynanmamış sayılan) ilan eden Hollanda'dan daha etkili oldu. Ligini bitiren; UEFA'dan fırça yedikten sonra yeniden değerlendirmeye başlayan Belçika'nın da artık geri dönmesi zor. Bu karar sonrası daha evvel oynamak için niyetli görülen ülkelerin de kararları değişebilir. Macron'un "Diğer ülkelerin de bizi takip etmelerini öneririm" tavsiyesi de orada duruyor. Aslen Avrupa futbolunda Fransa'dan Önce ve Fransa'dan Sonra diye 2 bölüm oluşacak. Fransa'dan önce Türkiye'de de liglerin bitirilmesi neredeyse kesin bir kanaatti. Oysa son birkaç gündür liglerin tamamlanamayacağına dair bilgiler geliyor. Açayım:

• Efendim TFF'nin kendime ait bir bilim kurulu var. Bu bilim kurulunda hekimler var. Ortopedist Ömer Taşer ile Endoronolog Mete Düren bu kurulda mesela. Her iki isim de futbol dünyasının yakından tanıdığı isimler.

• TFF'den Mete Düren ve Ömer Taşer ile birlikte, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Nihat Özdemir, Servet Yardımcı ve Şenol Güneş, 30 Nisan'da bir toplantı yaptılar. Ortak endişeler ve ortak çıkarlar konuşuldu; bir karara varılmadı. Ne "oynansın" denildi ne de "oynanmasın." Açıkçası 25 Mayıs'ta devletin bilim kurulu ile yapılacak toplantıya kadar kimse bir karar açıklamak niyetinde değil.

• TFF aslında kendi açısından doğrusunu yapıyor. 12 Haziran'da başlayacakmış gibi idmanların başlamasını söyledi. Lakin sezonun ne olacağı konusunda topu biraz da devlete bırakmak eğilimindeler.

• Durum aslında tam olarak 'ortada' iken neden 'oynanmayacak' diyenlerin sesi yükselmeye başladı derseniz onun da cevabı Fransa'da. Konuştuklarım arasında etkili ve yetkili biri şunları söyledi:

"Siyaseten Fransa'nın almadığı riski Türk siyaseti neden alsın? TFF, bu kararı tek başına alabilir mi? Alamaz. O nedenle hükumete bakmak durumunda. Hükümetin tavrı siyaseten bakmaktır. Hükümet neden kendi kendine risk alsın ki? Yüzde 99 oynanmaz."

Yine etkili ve yetkili bir yönetici ise temkinli kısımdan;

"Almanya ve İngiltere oynatmazsa biz de oynayamayız. Ama Almanya - İspanya - İngiltere falan başlarsa Fransa'nın hamlesinin etkinliği çok azalır. Bir onlara bakalım. Sonrası belli olur."

Büyük bir kulübümüzün etkili ve yetkili ismi de şunu söyledi:

"12 Haziran'da başlaması çok zor. Ben oynanmama ihtimalini daha yüksek görüyorum. Oynanacaksa da daha geç olur."

• Bir de bu zamana kadar hep "oynansın" diyen Trabzonspor da "Fransa örneği uygulanmalı" demeye başladı.

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Ligin oynanmama ihtimali kulislerde fısıltıyla konuşulmaya başlandı. Yakında bu fısıltı, daha yüksek ses ile dillendirilir. TFF, 25 Mayıs'ta yapılması planlanan geniş katılımlı bilim kurulu toplantısından evvel bir karar vermez. Ama Türk futbolunu bekleyen bir başka tehlike daha var. Onu da yarın yazalım.

NOT: "Küme düşme kaldırılmalı" diyen kulüpler var. Kendilerine göre çok haklılar. Onların çekincelerini de bir başka gün yazarız.