"NAFAKA VERDİĞİM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

"Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor." diyen ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Neden nafaka verdin?' diyeceksin, 'Verdik işte o zaman, bir aptallık! Nafaka verdiğim için çok pişmanım ama ödeyeceğim.

"BİR EVİM VAR ONU MU İSTİYORSUN?"

"Evlendiğiniz için pişman mısınız?' sorusuna da cevap veren Ortaç, 'Böyle nafaka istemeseydi, haciz koymasaydı pişman olmazdım. Sanki düşmanmışız gibi... Beni sevdin, evlendin. Şimdi neden evime haciz koyuyorsun, bir tane evim var onu mu istiyorsun?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.