Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın tamamında oyuncularının çok iyi bir görüntü sergilediklerini, mücadele güçlerinin çok yüksek olduğunu belirtti.



Zihinsel olarak takımının maça hazır çıktığını ifade eden Yalçın, "İstediğimiz her şeyi yaptık diyebiliriz. Sadece final pasları ile 3 ve 4. bölgelerde üretmelerde biraz sıkıntı yaşadık. Daha fazla üretebilirdik. Biraz daha final maçlarına konsantre olsaydık, daha fazla gol pozisyonu bulabilirdik. İyi bir oyun oldu. Çok güçlü bir takımla oynadık. Devre arasında çok güçlü bir kadro kurmuş. Zaten oyunun çok pozisyonlu olmamasının sebebi de iki tarafın da çok iyi savunma yapmasıydı." diye konuştu.



Yalçın, ilk yarının tamamen Aytemiz Alanyaspor'un kontrolünde geçtiğini, özellikle 3. bölgede yaptıkları baskıyla rakiplerinin güvenini kırdıklarını kaydetti.

Baskıyla rakibi hataya zorlayarak, kaptıkları toplarla rakibe sıkıntılar yaşattıklarını, ancak final paslarında başarılı olamadıklarını anlatan Yalçın, şunları söyledi:

"Djalma'nın enteresan golüyle ilk yarıyı galip kapattık. İkinci yarı daha dengeli geçti. Erken gol yedik. Golden sonraki 3-5 dakika sıkıntı yaşadık ama hemen toparladık. Oyunda dengeyi yakaladık. Kazanamadık ama bir puan aldık. 'Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin' mantalitesi doğrudur. Şampiyonluğa oynayan değil, aşağıdan kurtulma çabası veren bir takımız. Bu pozisyondayken sahada güçlü olmak, bu kadar mücadele etmek gerçekten bizim için çok önemliydi. Galatasaray'a da başarılar diliyorum. Biz de bir an önce altlardan kurtulmak için lige çok daha fazla konsantre olacağız."

Galatasaray'ın attığı golden önce oyuncusu Tzavellas'a faul yapıldığını, ancak hakemin faulü Galatasaray lehine verdiğini savunan Yalçın, "O pozisyona iyi bakmak lazım. Orada faul hakkı bizimdi. Hakem hakkını ters tarafa kullandı, biz de gol yedik." değerlendirmesinde bulundu.