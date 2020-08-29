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Serkan Kaya'dan Kız Kulesi'nde klip

Arabesk müziğin güçlü sesi Serkan Kaya maxi single albümüne ismini verdiği Yaradanım adlı şarkısının klibini önceki akşam Kız Kulesi'nde çekti. Sözlerini Hakkı Yalçın'ın yazdığı müziğini Ceyhun Çelikten'in üstlendiği yönetmen koltuğunda Kemal Başbuğ'un oturduğu klip çekiminde Serkan Kaya, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Serkan Kaya

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kız Kulesi'nde klip çekmesi hakkında, "Kız kulesine kim bakarsa bir aşk kokusu hissediyordur. Ben de her baktığımda o aşkın kokusunu tarihin dokusunu hissediyordum. Şarkımıza da çok uyumlu bir atmosfer" dedi.

Pandemi sürecinde ailesi ile zaman geçirdiğini söyleyen Serkan Kaya, at binmeyi öğrendiğini açıkladı.

Kaya, "Biz de ekmeğimizi yaptık o süreçte biraz da köy hayatı yaşadık. Kendimize ait olan bahçeli hayvanlarımızın olduğu bir alanımız var. Ata binmeyi öğrendik. Tavuklarımız 15 taneydi 40-50 taneye çıkardık. Doğayla iç içe zaman geçirmeyi nasip etti Allah bana" dedi. Kovid-19 salgınında yaşadığı yıllar hakkında hesaplar yaptığını söyleyen şarkıcı, "Ailemizle beraber vakit geçirdik. Kendimizle baş başa kaldık. Hayatta neler kazanmışız, neler kaybetmişiz onların hesabını yaptık. Ailemizin kıymetini bir kez daha anlamış olduk" dedi.

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