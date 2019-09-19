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Serkan Kaya: Eşimin doğum gününü kutlamak için toplandık

Şarkıcı Serkan Kaya, eşi Ayşegül Kalfa’nın doğum gününü Arnavutköy'deki bir balıkçıda kutladı. Eşi Ayşegül Kalfa ile el ele mekandan ayrılan Serkan Kaya, “Eşimin doğum günü, onun için toplandık. Yeni albümü de konuştuk” dedi

Serkan Kaya

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; şarkıcı Serkan Kaya, eşi Ayşegül Kalfa’nın doğum gününü Arnavutköy'deki bir balıkçıda kutladı.

Yavuz Bingöl, Serdar Ortaç, Orhan Gencebay ve Sevim Emre’nin katıldığı yemekte Serkan Kaya, eşi için mekanın orta katını kapattı. Keyifli geçen doğum günü kutlamasında çalgıcıları çağıran ekip, şarkılar söyledi.

Eşi Ayşegül Kalfa ile el ele mekandan ayrılan Serkan Kaya, “Eşimin doğum günü, onun için toplandık. Yeni albümü de konuştuk” dedi.


Sportif haliyle dikkat çeken Serdar Ortaç, müzik dolu bir gece geçirdiklerini söyledi. Popçu, “Serkan’ın eşinin doğum gününü kutlamaya geldik. Beraber şarkılar söyledik. Müziği de konuştuk, neler yapabiliriz diye...” ifadelerini kullandı.

 

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