Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; arabesk müziğin güçlü isimlerinden Serkan Kaya, önceki gün Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Geçmişten günümüze en sevilen parçalarını seslendiren Kaya, dinleyicilerine tam anlamıyla müzik ziyafeti yaşattı.

Sanatçı, kendi şarkılarının yanı sıra Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Kayahan ve Barış Manço gibi efsane isimlerin şarkılarını da söyleyerek Türk Müziği'nin unutulmaz isimlerini sahnesinde andı.

"BİR DÖNEM DURAKLAMA DÖNEMİ OLDU"

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaya, "Bugün 3. solo konserimizi yapacağız. Sadece şarkılarımız ve sesimiz üzerine bir konser olacak. Arabeski abilerimiz başlattı. Bir dönem duraklama dönemi oldu. Biz de 'Arabesk geceleri' diye bir gece başlattık. O yaygınlaşmaya başladı. O gün bugündür devam ediyor. Bir nebze faydam olduysa ne mutlu bana" diye konuştu.

"5. ALBÜMÜ ÇIKARTMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

"Teknolojinin ilerlemesiyle dijital platform albüm satışlarının önüne geçti. Süreç böyle devam ederse albüm çıkartmamayı düşünür müsünüz?" sorusuna Kaya, "Hayat böyle tabii ki değişecek, yerinde saymayacaktı. 20 yıl sonra ne olacak bilemeyiz ama benim tarzımdaki bir solistin albüm yapması gerekiyor. Biz albüm üzerine müzik hayatımızı devam ettirmek durumundayız. Bir aksilik olmazsa bu sene kasım ayı gibi 5. albümü çıkartmayı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"ÜÇÜNCÜ KONSERİMDE BİR ŞEY YOK"

Sahneden dinleyicilerine seslenen Serkan Kaya, "Birinci Harbiye konserimde oğlum Çağan dünyaya geldi. İkinci konserim ise minik oğlum Destan'a nasip oldu ve o dünyaya geldi. Üçüncü konserimde bir şey yok" diyerek dinleyicileri güldürdü.

Oğulları Çağan ve Destan'ı sahneye alarak 'Dağların Dumanı' şarkısını birlikte seslendiren Kaya, çocuklarıyla birlikte unutulmaz bir anıya imza attı.

Serkan Kaya'nın iki sene önce çıkartmış olduğu "Kara Gözlüm" şarkısının klibinde rol alan ünlü modacı Nur Yerlitaş'ı sahneye çağırarak şarkının klibini ekranda yayınlatan Kaya, Nur Yerlitaş'a duygusal anlar yaşattı.

"ÇOK DUYGUSAL ANLAR YAŞIYORUM"

Ünlü modacı, arkadaşının bu jesti için, "Geçen sene bugün beyin ameliyatı olmuştum, kanseri atlattım. Tesadüfün böylesi bugün buradayım. Çok duygusal anlar yaşıyorum, ağlamamak için zor duruyorum. Benim canım kardeşim iyi ki varsın" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konsere gelenler arasında sanat ve spor camiasından da ünlü isimler vardı. Nur Yerlitaş, Yılmaz Vural ve Ahmet Selçuk İlkan Serkan Kaya'yı yalnız bırakmayanlar arasındaydı.