Serkan Özbalta: Şehre uyum sağlayabilecek oyuncuları kadromuza katacağız

Yeni sezon hazırlıklarına Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Erzurumspor FK'da Teknik Direktör Serkan Özbalta, antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

1 Temmuz'da sezonu açtıklarını ve bugün yapacakları antrenmanla ilk etap çalışmalarını tamamlayacaklarını ifade eden Özbalta, "Ardından birkaç günlük izinden sonra ikinci etap kamp için yeniden Erzurum'da toplanacağız. Kampımız çok verimli geçiyor. Ligin başlama tarihine kadar oyuncularımızın fiziksel ve taktiksel olarak hazır hale getirilmesi için gayret gösteriyoruz" dedi.

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