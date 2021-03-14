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Sermaye Piyasaları Birliği'ne Altın Pusula ödülü

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB),2019 yılında gerçekleştirdiği dördüncü Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ile Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülü’nün sahibi oldu. Dünyadan ve Türkiye’den ünlü uzman ve liderlerin konuşmacı olduğu 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’ni sermaye piyasaları, finans ve iş dünyasının temsilcilerinden oluşan 6 binin üzerinde kişi izlemişti.

Sermaye Piyasaları Birliği'ne Altın Pusula ödülü
HABERTURK.COM

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, “Dönüşüm” temasıyla düzenlediği 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde, etkinlik ve medya ilişkilerinde gösterdiği başarı nedeniyle TÜHİD tarafından düzenlenen Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödüllerinin sahibi oldu. İki gün boyunca devam eden Kongre’de 28 panelin yanı sıra 32 farklı başlıkta eğitim programı düzenlenmişti.

19. Altın Pusula ödülü, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreteri İlkay Arıkan’a verildi. İlkay Arıkan ödülü çözüm ortakları Sevent Etkinlik Prodüksiyon ve Arkhe İletişim Danışmanlığı ile beraber aldıklarını, 8 aylık yoğun çalışma ve büyük emeklerle düzenlediklerini 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ile ödül aldıkları için büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Arıkan, 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi kapsamında etkin bir iletişim ve medya ilişkileri politikası izlediklerini belirtti. Arıkan, “Paydaşlarımız olan başta T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Grubu olmak üzere ulusal ve uluslararası kamu temsilcileri, bankalar, aracı kuruluşlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ortaklıkları, halka açık şirketler, sigorta şirketleri, üniversiteler (bilim insanları ve öğrenciler),sektör liderleri ve dönüşümün farklı adımlarındaki liderlerinin kongrede sunduğu bilgi ve deneyimlerinin toplumun geniş kesimlerine ulaşması için çalıştık.Kamu ve özel sektör kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademinin dahil olduğu 130 kişilik gönüllü bir ekiple içeriklerimizi belirledik. Aldığımız bu ödül de başarımızı tescillemiş oldu” dedi.

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