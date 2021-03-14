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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, “Dönüşüm” temasıyla düzenlediği 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde, etkinlik ve medya ilişkilerinde gösterdiği başarı nedeniyle TÜHİD tarafından düzenlenen Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödüllerinin sahibi oldu. İki gün boyunca devam eden Kongre’de 28 panelin yanı sıra 32 farklı başlıkta eğitim programı düzenlenmişti.

19. Altın Pusula ödülü, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreteri İlkay Arıkan’a verildi. İlkay Arıkan ödülü çözüm ortakları Sevent Etkinlik Prodüksiyon ve Arkhe İletişim Danışmanlığı ile beraber aldıklarını, 8 aylık yoğun çalışma ve büyük emeklerle düzenlediklerini 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ile ödül aldıkları için büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Arıkan, 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi kapsamında etkin bir iletişim ve medya ilişkileri politikası izlediklerini belirtti. Arıkan, “Paydaşlarımız olan başta T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Grubu olmak üzere ulusal ve uluslararası kamu temsilcileri, bankalar, aracı kuruluşlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ortaklıkları, halka açık şirketler, sigorta şirketleri, üniversiteler (bilim insanları ve öğrenciler),sektör liderleri ve dönüşümün farklı adımlarındaki liderlerinin kongrede sunduğu bilgi ve deneyimlerinin toplumun geniş kesimlerine ulaşması için çalıştık.Kamu ve özel sektör kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademinin dahil olduğu 130 kişilik gönüllü bir ekiple içeriklerimizi belirledik. Aldığımız bu ödül de başarımızı tescillemiş oldu” dedi.