Sermaye Piyasaları Birliği'ne tarihin ilk kadın başkanı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin 24. Olağan Genel Kurul toplantısı, 28 Mayıs 2024 tarihinde, Wyndham Grand Levent’te gerçekleştirildi. TSPB Olağan Genel Kurul toplantısı TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop’un açılış konuşmasıyla ile başladı. TSPB’nin 24. Olağan Genel Kurul toplantısı açılışında konuşan İbrahim Öztop, başkanlık dönemini ve 2023 yılında sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Açılış konuşmalarının ardında gündem maddelerinin görüşüldüğü Genel Kurul, TSPB yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimlerinin gerçekleştirilmesiyle tamamlandı.

İLK KADIN BAŞKAN Seçimlerin ardından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında, TSPB tarihinde ilk kez, bir kadın başkan olarak seçildi. 2021 yılından bu yana Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten İbrahim Öztop, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Pamir Karagöz’e yeni dönem yönetim bayrağını teslim etti. Pamir Karagöz, İbrahim Öztop ve yönetim kurulunda hizmet eden tüm ekibe değerli çalışmaları ve sektöre sağladığı katkıları için teşekkür etti. Pamir Karagöz şunları söyledi: “Sürdürülebilir ve güçlü Sermaye Piyasaları için finans kurumlarımızın ve halka açık şirketlerimizin yönetim kurullarında kadın temsilinin artması gerekliliğine inanıyorum. Birliğimizin ilk kadın yönetim kurulu başkanı olmaktan gurur duyuyor ve şirketlerimize örnek teşkil etmesini diliyorum.”

REKLAM ARZ RAKORU KIRILDI İbrahim Öztop, “Yüzyılın felaketi olarak nitelenen depremin yanı sıra küresel finansal koşullar ve jeopolitik risklerin de etkisiyle yaşadığımız zorluklara rağmen 2023, sermaye piyasalarımız açısından, son yıllarda yakaladığımız ivmeyi güçlü bir şekilde devam ettirdiğimiz başarılı bir yıl oldu” dedi. 2023’ün gerek arz gerekse talep tarafında artan ilgiyle rekorların kırıldığı bir yıl olduğunu söyleyen Öztop, sermaye piyasası verilerine yönelik çeşitli bilgiler paylaştı. Öztop şunları söyledi: “2019 yılı sonunda 1.2 milyon olan pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı, bugün itibariyle 8.5 milyonu aştı. Yatırımcı sayısı ve Borsa İstanbul’da işlem gören pay senetlerindeki artışa paralel yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, 2024 yılı Nisan ayı sonunda 3.5 trilyon lirayı aştı. Nisan ayı itibariyle yerli bireysel pay senedi yatırımcılarının yüzde 41’i (3,3 milyon kişi) 34 yaş altındaki gençlerden oluşuyor. Ayrıca, 2023 yılı sonunda yerli bireysel pay senedi yatırımcıları içerisinde kadınların payı son bir yılda 9 puan artarak yüzde 36’ya çıktı. Sermaye piyasamıza katılan yatırımcıların önemli bir kısmının gençlerden ve kadınlardan oluşması, sektörümüzün geleceği açısından bize büyük umutlar veriyor. Pay piyasası araçlarının yanında, yatırım fonları ve özel sektör borçlanma araçları gibi saklaması kayden yapılan tüm ürünler dâhil ediğinde toplam bakiyeli yatırımcı sayımız ise 11 milyonu aştı. Portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen portföy büyüklüğü 2019 sonunda 300 milyar TL’nin altında iken, bu yıl Mart ayı sonunda 4 trilyon TL’yi aştı.”

REKLAM 160 MİLYAR LİRALIK KAYNAK Öztop, 2021 yılında 52, 2022 yılında 40, 2023 yılında ise 54 şirketin halka arzının gerçekleştiğini ifade etti. Öztop, “Son yıllarda halka arzlarda sağlanan ivme bu yıl da güçlü bir şekilde devam ediyor. Yılbaşından bugüne kadar 17 şirketin halka arzı gerçekleşti. Bu şirketler sermaye piyasalarından 40 milyar TL’ye yakın kaynak sağladı. 2021 yılından bugüne kadar olan dönemde halka arzı gerçekleşen 163 şirkete, sermaye piyasalarımızdan yaklaşık 160 milyar TL kaynak sağlandı” diye konuştu. TSPB Yönetim Kurulu Başkanlığı bayrağını Pamir Karagöz’e teslim eden Öztop, “Birliğimizin ve sektörümüzün gelişmesine önemli katkı ve destek sağlayan birlikte çalıştığımız yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin komitesi ve meslek komiteleri üyelerimize ve özverili çalışmalarıyla tüm Birlik personelimize sundukları değerli katkıları ve emekleri için teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Yeni yönetimin Birliğimiz için hayırlı olmasını diler, tüm ekibe başarılar dilerim” dedi.

REKLAM YÖNETİM KURULU BAŞKANI DEĞİŞTİ Birlik Başkanlığı görevini İbrahim Öztop’tan devralan Pamir Karagöz, İbrahim Öztop ve yönetim, denetim kuruluna TSPB ve sektöre yönelik değerli katkıları ve çalışmaları için teşekkür etti. Karagöz, son yıllarda sermaye piyasalarına gerek arz gerekse talep tarafında güçlü bir ilgi olduğunu hatırlatarak, sermaye piyasalarının yatırımcılara, şirketlere ve ülkemiz ekonomisine daha fazla katma değer yaratması için önümüzdeki dönem yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcıların da piyasalarımıza olan ilgisini artırmanın önemine dikkat çekti. Karagöz, “Finans sektörünün en kapsayıcı meslek örgütü olan TSPB olarak sektörümüze güçlü katma değer sağlayan etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz. ‘Yatırımcının korunması ve bilgilendirilmesi’ önceki dönemde olduğu gibi yeni dönemde de odak noktamız olacak. Finansal okuryazarlığını ve sermaye piyasaları okuryazarlığını başta yatırımcılarımız olmak üzere toplumumuzun geneline yaymak, sermaye piyasalarımızın büyümesi ve derinleşmesini sağlamak, yatırım ekosistemimizi güçlendirmek için faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Türkiye sermaye piyasalarının bölgesel merkez olması amacıyla yabancı yatırımcıların piyasalarımıza katılımını artırmak için yoğun çaba içerisinde olacağız” dedi.

REKLAM PAMİR KARAGÖZ KİMDİR? Profesyonel iş hayatına Deloitte Türkiye’de denetçi olarak başlayan Pamir Karagöz, 1999-2008 yıllarını kapsayan dönemde Citibank Türkiye’de Bireysel Bankacılık, Strateji, Satış, Varlık Bankacılığı gibi çeşitli görevlerde üst düzey yönetici olarak çalıştı. 2008 yılında Barclays Emerging Markets Dubai bölge ofisine Premier Bankacılık ve yatırım ürünlerinden sorumlu üst düzey yönetici olarak atandı. Barclays’de sorumlu olduğu 14 ülkede yeni giriş stratejileri, ürün geliştirme, müşteri değer yönetimi ve stratejik kanal yönetimi konularında faaliyetlerde bulunan Pamir Karagöz, 2011-2012 yılları arasında Mashreqbank’ın yeniden yapılandırma sürecinde varlık bankacılığı, yatırım, sigorta ve mortgage ürünlerinin satış ve pazarlamasından sorumlu üst düzey yönetici olarak görev yaptı. 2012-2015 yılları arasında Deloitte Türkiye’de strateji, pazarlama ve iş geliştirmeden Sorumlu Direktör olarak görev alan Pamir Karagöz, 2015-2018 yıllarında QNB Finansinvest Perakende ve Varlık Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürdü. Pamir Karagöz, Şubat 2018’den bu yana sürdürdüğü QNB Finansinvest Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Mart 2024’te QNB grubunun dijital varlık şirketi olan QNB Dijital Varlık A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.