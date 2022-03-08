Yatırım dünyasında kadının adı var mı?

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Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi’nin bu haftaki konuğu TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uğuroğlu Delice oluyor. Programda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla sermaye piyasalarında kadının durumu ele alınıyor. Kadının yatırımcı olarak hareket tarzı ve psikolojisinin masaya yatırıldığı Yatırımcı Rehberi'nde sermaye piyasalarında profesyonel olarak çalışan kadınlara ve fon yöneticilerine bakış açısı da ele alınıyor.

BORSA NE KADAR DİRENECEK?

Programda ayrıca Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın şimdiye kadar para ve sermaye piyasalarına yansımaları değerlendirilerek bundan sonraki süreçte global piyasalar ile birlikte Türkiye'de piyasaların yönü tahmin edilmeye çalışılıyor. Programda Uğuroğlu Delice, borsanın son günlerde dünya borsalarından pozitif ayrışan tavrının sürüp sürmeyeceğinin hangi koşullara bağlı olduğunu da dile getiriyor. Ayrıca bir süredir Borsa İstanbul'da yoğunlaşan halka arzların nedeni ve sürecin devam edip etmeyeceğine yönelik düşünceler de seyirciler ile paylaşılıyor.