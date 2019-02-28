Servet Yardımcı kimdir? TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in görevinden istifa etmesi sonucu merak ediliyor. Demirören yaptığı açıklamada, "İDDAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum" dedi. Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine kadar görevi Servet Yardımcı ya da Hüsnü Güreli'nin yapması bekleniyor.

SERVET YARDIMCI KİMDİR?

Servet Yardımcı, 1957 doğumlu Rizeli bir armatördür. Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu'na ilk kez Hasan Doğan döneminde seçilirken, Mahmut Özgener'in döneminde başkanvekili oldu ve Mehmet Ali Aydınlar'ın döneminde yine yönetim kurulu üyesi seçildi.

Yardımcı, aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyesidir. AK Parti İstanbul eski milletvekillerinden ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı'nın kardeşi olmasının yanı sıra, başta memleketi Rize olmak üzere birçok şehirde yaptığı yardımlarla tanınıyor.

Rize Üniversitesi'ne bağlı Rize Tıp Fakültesi ve birçok okul Servet Yardımcı'nın ismini taşıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, 5 Nisan 2017 tarihinde yapılan 41. UEFA Kongresi'nde yapılan seçimi kazandı ve yönetim kuruluna girdi. Yardımcı bu başarısıyla Şenes Erzik’ten sonra UEFA yönetim kuruluna giren ilk Türk oldu.