Servis modeli bankacılık 30 milyar dolara ulaşacak

Bankaların teknik ve yasal altyapı sağladığı, fintek’lerin de bu altyapıyı kullanarak son kullanıcıya ulaşan dijital finansal hizmetler geliştirdiği Servis Modeli Bankacılık (Banking as a Service-BaaS), büyümesini sürdürüyor.

DefineX’in yayınladığı “Banking as a Service”: Finansal Ekosistemde Dönüşüm ve Stratejik İçgörüler” raporuna göre, Servis Modeli Bankacılık pazarının 2025 yılı sonuna kadar 30 milyar dolarlık hacme ulaşacağı öngörülüyor. Rapora göre 2025-2030 döneminde ise pazarın 3 kata büyümesi bekleniyor.

Raporda, bankaların, banka dışı finansal hizmet veren firmaların, platform ve teknoloji sağlayıcı kuruluşların görüşleri yer alıyor.

REKLAM

Araştırmaya katılan sektör profesyonellerinin yüzde 42’si bütüncül strateji ve sürdürülebilir gelir modeli geliştirmekte zorlandıklarını belirtirken; raporda, bankaların ekosistem stratejilerini bütüncül ele almaları gerektiğine vurgu yapılıyor. Araştırmaya katılanlar Servis Modeli Bankacılık özelinde en kritik müşteri segmentlerinin yüzde 41,7 ile bireysel müşteriler olduğunu belirtirken, onu yüzde 29,2 ile KOBİ’ler ve büyük kurumsal şirketler takip ediyor. Katılımcıların yüzde 75’i Servis Modeli Bankacılık’ın kurumları için büyük ve orta düzeyde etki yaratacağını düşünüyor.