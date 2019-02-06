Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK),Temmuz-Eylül 2018 dönemine ilişkin "Hanehalkı Yurt İçi Turizm" verilerini açıkladı.
Buna göre, 2018'in temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, 2017'nin aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 azalarak 32 milyon 537 bin olarak gerçekleşti.
Bu dönemde seyahate çıkanlar 333 milyon 38 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 10,2, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 650 lira oldu.
Yurt içinde ikamet eden 24 milyon 999 bin yerli turistin yaptığı seyahat harcamaları, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artışla 21 milyar 138 milyon 934 bin lira olarak kayıtlara geçti. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları şeklinde yapıldı.
Yurt içi turizm harcamasının yüzde 88,7'sini (18 milyar 748 milyon 899 bin lira) kişisel, yüzde 11,3'ünü (2 milyar 390 milyon 35 bin lira) ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Seyahate çıkış sebeplerine bakıldığında, yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 58,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 36,4 ile "gezi, eğlence, tatil" ve yüzde 2,2 ile "sağlık" takip etti.
Bu dönemde seyahate çıkanlar 221 milyon 210 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş ve akraba" evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 63 milyon 280 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken, bunu 25 milyon 879 bin geceleme sayısıyla "otel" izledi.
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