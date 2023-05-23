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Seyfi Dursunoğlu'nun mirasının akıbeti belli oldu

'Huysuz Virjin' olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun 15 milyon TL'lik mirasının ne olacağı belli oldu. Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı. Bunun üzerine Seyfi Dursunoğlu'nun iki yeğeni mirasta hak sahipleri olduklarını ileri sürerek vasiyetin iptali için dava açmıştı. Dava sonuçlandı

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  • Seyfi Dursunoğlu'nun mirasının akıbeti belli oldu

    Üç yıl önce vefat eden Huysuz Virjin (Seyfi Dursunoğlu) 15 milyon TL'yi bulan evinin ve bankadaki parasının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakılmasını vasiyet etmişti. 
  • Seyfi Dursunoğlu'nun mirasının akıbeti belli oldu

    Yeğenleri Cemal Erhan Saydam ile Evren Saydam, mirasta hak sahibi olduklarını ileri sürerek vasiyetin iptali için dava açmıştı. 
  • Seyfi Dursunoğlu'nun mirasının akıbeti belli oldu

    Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, bunun üzerine tereke tespit davası açarken, sanatçının noterde vasiyetname hazırlattığı sırada yanında olan 60 yıllık dostu Garabet Baltaoğlu'nu şahit olarak göstermişti. 
  • Seyfi Dursunoğlu'nun mirasının akıbeti belli oldu

    Cemal Erhan Saydam ile Evren Saydam, Garabet Baltaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını talep etti.
  • Seyfi Dursunoğlu'nun mirasının akıbeti belli oldu

    İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Huysuz Virjin'in mirasının ne olacağı konusunda kararını verdi. Mahkeme, iki yeğenin açtığı vasiyetin iptali davasını reddetti. Böylelikle mirasın hak sahibi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği oldu. 
  • Seyfi Dursunoğlu'nun mirasının akıbeti belli oldu

    Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: Eğitimin ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının toplumsal gelişmemizde çok önemli payının olduğu bilinciyle yaptğı bağış ile gelecek kuşakların yolunu aydınlatan, Cumhuriyet'in kazanımlarına ve çağdaş yaşam değerlerine duyduğu inançla örnek bir sanatçı olan Seyfi Dursunoğlu'nu bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz.

    KOAH hastası olan Huysuz Virjin, 15 gün boyunca zatürre tedavisi gördüğü hastanede 17 Temmuz 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Cenazesi 20 Temmuz 2020'de Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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