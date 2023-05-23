Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: Eğitimin ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının toplumsal gelişmemizde çok önemli payının olduğu bilinciyle yaptğı bağış ile gelecek kuşakların yolunu aydınlatan, Cumhuriyet'in kazanımlarına ve çağdaş yaşam değerlerine duyduğu inançla örnek bir sanatçı olan Seyfi Dursunoğlu'nu bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz.

KOAH hastası olan Huysuz Virjin, 15 gün boyunca zatürre tedavisi gördüğü hastanede 17 Temmuz 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Cenazesi 20 Temmuz 2020'de Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.