Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos'u 91-79 yenerek liderliğini sürdürdü. Lacivert-beyazlıları galibiyete taşıyan isim ise Shane Larkin oldu! Mücadelede 40 sayı üreten Larkin, rekorunu da egale etti. Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla üç sayılık basket atan oyuncu rekoruna geçen yıl kasım ayında ortak olan Shane Larkin, bu başarısını tekrarladı. ABD'li oyuncu, karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 15 atışın 10'unu baskete çevirdi.

Avrupa Ligi'nde bu alandaki rekor Andrew Goudelock'a aitti. Goudelock, Fenerbahçe formasıyla 2014 yılında yine Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 13 atışın 10'unda isabet bulmuştu.