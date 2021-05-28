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Shell, Türkiye’de de Shell Recharge markasıyla elektrikli şarj ünitelerini devreye aldığını açıkladı. Shell & Turcas'ın, bu istasyonların teknik ve ticari operasyonları için Enerjisa Enerji’nin 2018 yılında çoğunluk hisselerini satın aldığı Eşarj ile iş birliği yaptığı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, ilk etapta İstanbul’da bir adet, İzmir’de bir adet ve Sapanca’da iki adet hızlı şarj altyapısına sahip olan Shell istasyonlarının sayısının 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar tamamlanacak yatırımlar ile sekize yükseltilmesi hedefleniyor.

Açıklamada, Eşarj istasyonlarının, enerjilerini uluslararası IREC yenilenebilir enerji sertifikasına sahip kaynaklardan tedarik ettiği ve bu istasyonlarda tamamen temiz ve yenilenebilir enerji kullandığı belirtildi.

'YATIRIMLARA HIZ VERECEĞİZ'

Türkiye’deki yatırımlarına değinen Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, "Önümüzdeki günlerde yapacağımız yatırımlarla, elektrikli araç sahibi misafirlerimiz İstanbul-Ankara ve İstanbul-İzmir otoyollarında bulunan istasyonlarımızda araçlarını şarj ederek şehirler arası yolculuklarını gerçekleştirebilecekler. Öncelikli hedefimiz büyük şehirler ve tatil rotaları olacak. Talebe bağlı olarak en uygun teknoloji ile doğru zamanda yatırımlarımıza hız vereceğiz" dedi.

Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar ise, "Eşarj olarak 2030 yılına geldiğimizde trafiğe çıkması öngörülen elektrikli araç sayısına da bağlı olarak karbon salınımına 2.5 milyon tonluk katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin yanı sıra dünya ekosistemine de yarar sağlayacak adımlar atıyoruz" diye konuştu.

22 ülkede 50 binin üzerinde şarj noktası bulunan şarj istasyonu firması New Motion’ı, İngiltere merkezli elektrikli araç şarj ağı şirketi Ubitricity’i ve 4 bin 400’den fazla şarj noktası bulunan Kuzey Amerikalı Greenlot’ı satın alan Shell, ayrıca BMW, Daimler, Ford ve VW ortak girişimi olan ve Avrupa’da otobanlarda ultra hızlı elektrikli şarj istasyon ağı yaratmak için kuruln Ionity ile de anlaşma imzalamıştı.