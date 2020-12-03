SheMakes programına başvurular başladı

2021 Memur maaşı zammı belli oldu mu?

HABERTURK.COM

Kariyer alanlarındaki kadınların sayısını ve etki gücünü artırma hedefiyle yola çıkan '#SheMakes' projesine başvurular devam ediyor.

Kadınların başarı hikayelerine dikkat çekerek bu başarıların daha fazla duyulmasını ve genç kadınlar için örnek olmasını amaçlayan projenin, geleceğin lider kadınlarını çeşitli araç, eğitim ve mentorluk programları aracılığıyla desteklediği belirtildi.

“#SheMakes: Geleceği Farklı Yaratanlar” projesine 35 yaş altında olup, teknoloji, dijital ekonomi, bilgisayar bilimi, matematik, girişimcilik, inovasyon, dijital sanat, tasarım, kodlama, oyun ve veri odaklı yaratıcı endüstriler gibi geleceği şekillendiren sektörlerden birinde kariyer hedefleyen veya halihazırda bu sektörlerden birinde çalışan kadınlar başvurabiliyor.

Başvurular için aranan diğer özellikler ise meraklı, araştırmacı, problem çözücü, işbirliği ve iletişime yatkın, yaratıcı ve veri temelli düşünür olmak olarak sıralanıyor.

Bireysel başvuruların yanı sıra ilgili kişiler de bu kriterlere sahip olduğunu düşündükleri isimleri aday gösterip başvuru yapabiliyor.

Proje kapsamında 15 başarılı kadın liderin, projenin marka elçileri olarak genç kadınlara ilham vereceği ve kendi kariyer yolculuklarına ilişkin detayları paylaşarak, geleceği şekillendirecek kadınlara ilham olacağı kaydedildi.

#SheMakes elçileri Yonca Dervişoğlu, Zeynep Yalım Uzun, Pınar Yoldaş, Ömür Kula Çapan, Tülin Akın, Mine Ekinc, Demet İkiler, Kamuran Uçar, Güldeniz Şeşen, Özlem Gürses, Rina Onur, Itır Erhart, Asude Altıntaş Güray ve Lale Saral Develioğlu olarak açıklandı.