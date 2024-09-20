Siber güvenliğe 45 milyonluk yatırım

Türk siber güvenlik şirketi Picus Security, 45 milyon dolarlık küresel ölçekli yatırım turunu tamamladığını duyurdu. Riverwood Capital liderliğinde ve mevcut yatırımcı Earlybird Digital East Fund’ın katılımıyla gerçekleşen turla birlikte, Picus aldığı toplam yatırım miktarını 80 milyon dolara yükseltti.

Yapılan açıklamaya göre, Picus, Otomatik Sızma Testi, Siber İhlal ve Saldırı Simülasyonu (BAS) ve Saldırı Tespit Kuralı Doğrulama yeteneklerini aynı platformda bir araya getiren Ofansif Güvenlik Doğrulama (Adversarial Exposure Validation) çözümünü sunuyor.

Şirket, birbirinden bağımsız olan siber risk verilerini ilişkilendirerek, siber güvenlik ekiplerinin kritik açıkları önceliklendirmesini, doğrulamasını ve kapatmasını amaçlıyor. REKLAM 'SEKTÖRÜN KÜRESEL GÜCÜ ÖNE ÇIKIYOR' Riverwood Capital Ortağı ve Picus’un yeni Yönetim Kurulu Üyesi Joe De Pinho, Picus’un yaklaşımı sayesinde kuruluşların siber güvenlik risklerine karşı daha proaktif olmasını sağladığını ifade ederek, "Picus'un platformu, Sürekli Tehdit Maruziyeti Yönetimine (Continuous Threat Exposure Management - CTEM) yenilikçi ve açık bir yaklaşım getirerek, kuruluşların siber risklerini daha iyi anlamalarını ve tehdit aktörlerine karşı proaktif olmalarını sağlıyor" dedi.