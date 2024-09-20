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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Siber güvenliğe 45 milyonluk yatırım - Girişimcilik Haberleri

        Siber güvenliğe 45 milyonluk yatırım

        Türk siber güvenlik şirketi Picus, geliştirdiği risk programlarının tanıtımını yaptığı yatırım turunu tamamladı. Tur sonunda alınan yatırım miktarı 80 milyon dolara yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 12:25 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:25
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        Siber güvenliğe 45 milyonluk yatırım
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        Türk siber güvenlik şirketi Picus Security, 45 milyon dolarlık küresel ölçekli yatırım turunu tamamladığını duyurdu. Riverwood Capital liderliğinde ve mevcut yatırımcı Earlybird Digital East Fund’ın katılımıyla gerçekleşen turla birlikte, Picus aldığı toplam yatırım miktarını 80 milyon dolara yükseltti.

        Yapılan açıklamaya göre, Picus, Otomatik Sızma Testi, Siber İhlal ve Saldırı Simülasyonu (BAS) ve Saldırı Tespit Kuralı Doğrulama yeteneklerini aynı platformda bir araya getiren Ofansif Güvenlik Doğrulama (Adversarial Exposure Validation) çözümünü sunuyor.

        Şirket, birbirinden bağımsız olan siber risk verilerini ilişkilendirerek, siber güvenlik ekiplerinin kritik açıkları önceliklendirmesini, doğrulamasını ve kapatmasını amaçlıyor.

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        'SEKTÖRÜN KÜRESEL GÜCÜ ÖNE ÇIKIYOR'

        Riverwood Capital Ortağı ve Picus’un yeni Yönetim Kurulu Üyesi Joe De Pinho, Picus’un yaklaşımı sayesinde kuruluşların siber güvenlik risklerine karşı daha proaktif olmasını sağladığını ifade ederek, "Picus'un platformu, Sürekli Tehdit Maruziyeti Yönetimine (Continuous Threat Exposure Management - CTEM) yenilikçi ve açık bir yaklaşım getirerek, kuruluşların siber risklerini daha iyi anlamalarını ve tehdit aktörlerine karşı proaktif olmalarını sağlıyor" dedi.

        Picus CEO'su ve Kurucu Ortağı Alper Memiş de, "Kuruluşlar, geleneksel zafiyet yönetimi uygulamalarından daha etkili bir yaklaşım arıyor ve önümüzdeki 12-18 ay içinde yeni maruziyet yönetimi teknolojilerini uygulamayı planlıyor. Güvenlik şirketlerine, farklı siber güvenlik araçlarından toplanan güvenlik açığı, saldırı simülasyonu ve atak yüzeyi verilerini bir araya getirerek siber tehditlere maruziyetlerini değerlendirme ve doğrulama gücü vermekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.

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