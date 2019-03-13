Siemens, Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’e Avrupa’nın en büyük laboratuvarını kurdu. Siemens açıklamasına göre, Siemens Healthineers Türkiye, Türkiye'nin sağlık alanında en büyük Kamu-Özel İş Birliği projesi olarak bilinen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’e Avrupa’nın en büyük hastane laboratuvarını kurdu. Laboratuvar, CCN Yatırım Holding’in toplam 1,1 milyar avroluk yatırımla hayata geçirdiği sağlık kampüsünün 7 bin 750 metrekarelik alanında hizmet verecek.

Sağlık teknolojilerinde en gelişmiş olanak ve öncü uygulamalara sahip laboratuvarda, günde 130 bin, ayda ise 3 milyonun üzerinde test yapılacak. Rutin test işlemlerinin hepsi aynı gün içinde sonuçlandırılabilecek. Genetik tetkikler için ise yurt dışına numune gönderilmesine gerek kalmayacak.

Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’in laboratuvar hizmetlerinden 5 yıl içinde 50 milyonun üzerinde kişiye fayda sağlaması öngörülüyor.