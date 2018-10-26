Siemens tarafından yapılan açıklamaya göre, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis ve TEMSAN AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Toprak, iyi niyet anlaşması imzaladı.

Anlaşmayla Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Ambarlı Santrali başta olmak üzere verimsiz kombine çevrim santrallerinin yüksek enerji verimliliğine sahip olacak şekilde yenilenmesi amaçlanıyor. Anlaşma kapsamında, yerlileştirme konusunda stratejik iş birliği ve finansman temini de bulunuyor.

Yatırım sonucunda enerji verimliliği yüzde 45'ten yüzde 60'ın üzerine çıkacak. Bu sayede santraller, 5 ile 7 yıllık bir periyotta yatırım maliyetlerinin geri dönüşünü sağlayacak.

Toplam büyüklüğünün 1,5 milyar avroya ulaşması beklenen proje ile Türkiye'deki yıllık toplam doğalgaz tüketiminin de yüzde 2 azalması mümkün olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, ülke ekonomisinin can damarlarını oluşturan enerji üretimi ve verimliliği konularında, 162 yıldır yürüttükleri faaliyet ve tamamladıkları projelerle ülkeye önemli katkı sunduklarını ifade etti.

İş birliği sayesinde, ülke çapında birçok santralin üretimde ciddi verimlilik artışı yaşayacağını vurgulayan Gelis, "Yüksek teknolojiyle hayata geçireceğimiz bu enerji dönüşümü vesilesiyle ülkemize ve ekonomimize katkı sağlayacak olmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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