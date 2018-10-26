Siemens tarafından yapılan açıklamaya göre, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis ve TEMSAN AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Toprak, iyi niyet anlaşması imzaladı.
Anlaşmayla Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Ambarlı Santrali başta olmak üzere verimsiz kombine çevrim santrallerinin yüksek enerji verimliliğine sahip olacak şekilde yenilenmesi amaçlanıyor. Anlaşma kapsamında, yerlileştirme konusunda stratejik iş birliği ve finansman temini de bulunuyor.
Yatırım sonucunda enerji verimliliği yüzde 45'ten yüzde 60'ın üzerine çıkacak. Bu sayede santraller, 5 ile 7 yıllık bir periyotta yatırım maliyetlerinin geri dönüşünü sağlayacak.
Toplam büyüklüğünün 1,5 milyar avroya ulaşması beklenen proje ile Türkiye'deki yıllık toplam doğalgaz tüketiminin de yüzde 2 azalması mümkün olacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, ülke ekonomisinin can damarlarını oluşturan enerji üretimi ve verimliliği konularında, 162 yıldır yürüttükleri faaliyet ve tamamladıkları projelerle ülkeye önemli katkı sunduklarını ifade etti.
İş birliği sayesinde, ülke çapında birçok santralin üretimde ciddi verimlilik artışı yaşayacağını vurgulayan Gelis, "Yüksek teknolojiyle hayata geçireceğimiz bu enerji dönüşümü vesilesiyle ülkemize ve ekonomimize katkı sağlayacak olmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.