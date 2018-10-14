Sıfır Atık Projesi
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Sıfır Atık Projesine Bakanlıktan 179 tonluk katkı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Sıfır Atık Projesi ile ana hizmet binasında toplanan değerlendirilebilir atık miktarı 16 ayda 179 tona ulaştı

14.10.2018 - 12:53 | Güncelleme:  AA

Alınan bilgiye göre, Bakanlığın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi'nin ülke çapında duyurulması, yaygınlaştırılması, halkın bu yönde bilinçlendirilmesi, çalışmaların daha etkin, sistemli yürütülmesi ve tüm Türkiye'de uygulanması için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bakanlık tarafından projenin uygulamaya geçmesinden itibaren ana hizmet binasında elde edilen 16 aylık değerlendirilebilir atık verileri paylaşıldı. Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında projenin başladığı günden bu yana 179 ton değerlendirilebilir atık, kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

Proje ile şu ana kadar 111 ton kağıt-kartonun geri kazanımı sağlanarak, bin 887 ağacın kesilmesinin önüne geçilmiş oldu.

Ayrıca 39 ton plastik atığın geri dönüşümüyle de 636 varil petrolün kullanımından da tasarruf edildi. 6,3 ton cam atık ve 8,7 ton metal atığın dönüşümüyle toplam 18,7 ton hammaddeden tasarruf elde edilirken, 6,5 ton organik atıktan 2,5 ton kompost (bitki atıklarından yapılan gübre) üretildi.

Projeyle Bakanlık binasından çıkan 2,8 ton yemek artığı da sokak hayvanları için barınaklara gönderildi.

Öte yandan 3 bin 210 litre bitkisel atık yağın geri dönüşümüyle aynı oranda biyodizel, bin 130 litre atık yağın dönüşümüyle 700 litre madeni yağ ekonomiye kazandırıldı.

Elde edilen kazanımlar sonucunda da 686 bin 107 kilovatsaat enerji, 3 bin 108 metreküp su, bin 210 metreküp depolama alanının tasarrufu sağlandı, sera gazı salınımı ise 22,2 ton azaltıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER