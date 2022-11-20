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Haberler Otomobil Sıfır oto alacaklar dikkat: Matrah düzenlemesinin tarihi belli oldu
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Otoda matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek

Bakan Nebati OYDER yetkilileriyle bir araya gelirken sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah düzenlemesinin, 1 Aralık tarihinde yürürlüğe gireceği öğrenildi. OYDER Başkanı Altuğ Erciş, Bakan Nebati'nin kendilerine matrah güncellemesinin en kısa sürede sonuca bağlanacağını ilettiğini açıkladı

Sıfır oto alacaklar dikkat: Matrah düzenlemesinin tarihi belli oldu
Otoda matrah düzenlemesinin tarihi belli oldu
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AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldi. OYDER Başkanı Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi.

AA'da yer alan bilgiye göre Bakan Nebati, görüşme sırasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini ifade etti.

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER ELE ALINDI

Nebati, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda ise, "İstişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldığımız uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldık" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati daha önce yaptığı açıklamada da ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah tarafında düzenleme yapılacağını açıklamıştı.

OYDER'DEN AÇIKLAMA

OYDER Başkanı Altuğ Erciş ise Bakan Nebati ile yaptıkları görüşmenin ardından şu açıklamaları yaptı;

“OYDER Yönetim Kurulu olarak, mümkün olan her fırsatta olduğu gibi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı sektörle ilgili sorunları konuşmak üzere ziyaret ettik. Bu toplantıda sektörle ilgili sorunları aktarma imkanı bulduk. Öncelikle, Ocak ayından bu yana yapılmayan matrah güncellemesinin bir an önce gerçekleştirilmesi talebimizi ilettik. Ayrıca otomobil alımlarında, tüketicilerin krediye ulaşma konusunda yaşadıkları zorlukları da Sayın Bakanımız Nureddin Nebati’ye aktardık ve sektör sorunlarımızı paylaştık. Matrah güncellemesinin bir zaruret haline geldiğini bildiklerini, bu konuda çalışma yapıldığını ve mümkün olan en kısa sürede konunun sonuca bağlanacağını ilettiler. Bununla birlikte sözü geçen diğer sorunlarla ilgili çalışmaya ve sektörü rahatlatacak adımlar atmaya devam edeceklerini ifade ettiler. Bakanımıza sorunlarımızı olumlu değerlendirdiği, sektörümüzle yakından ilgilendiği ve sorunlarımıza ivedi çözümler bulmak için çaba sarf ettiğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.”


Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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