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Sigaraya 9 TL zam iddiası! 2022 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu

Sigara fiyatları güncel liste tütün kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Yüzde 10 oranında uygulanan ÖTV artışıyla birlikte 1 paket sigaradan alınan vergi 1 lira 69 kuruş arttı. ÖTV zammı henüz fiyatlara yansımazken sigaraya 2 TL ile 4 TL arasında zam yapılması bekleniyor. İşte, 25 Ağustos en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...

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  • Sigaraya 9 TL zam iddiası! 2022 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatlarına zam yapılacak mı?

    En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları yaşanılan son dakika gelişmeleriyle birlikte değişiklik gösteriyor. Son olarak JTİ, Philip Morris ve BTİ gruplarına 2 TL zam uygulanırken, sigara fiyatlarına 9 TL zam geleceği iddiaları sosyal medyada yer alıyor. Zam iddialarıyla  birlikte "Sigara fiyatlarına zam mı geldi? araştırmaları hız kazanırken Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'dan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte, 25 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları...
  • Sigaraya 9 TL zam iddiası! 2022 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatlarına zam yapılacak mı?

    SİGARAYA 9 TL ZAM GELDİ Mİ?

    ÖTV zammının ardından JTİ, Philip Morris, BAT ve İmperial grubuna uygulanan peş peşe sigara zammının ardından sigara fiyatlarına yeni zam geleceği iddiları gündeme geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın açıklamasının ardından  Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'dan da sigara zammı son dakika açıklaması geldi.
  • Sigaraya 9 TL zam iddiası! 2022 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatlarına zam yapılacak mı?

    SİGARAYA ZAM SİNYALİ!

    Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sigara ve alkollü ürünlere yeni zam beklendiğini duyurdu.

    Dündar, şu sözleri kullandı: "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz " dedi.
  • Sigaraya 9 TL zam iddiası! 2022 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatlarına zam yapılacak mı?

    SİGARA ZAMMI SONRASI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

    Son sigara zammının ardından JTI grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL'ye yükselmişti. Yeni zammın uygulanması halinde en ucuz sigara 29,5 ve en pahalı sigara 32 TL'ye yükselecek.
  • Sigaraya 9 TL zam iddiası! 2022 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatlarına zam yapılacak mı?

    ÜFE GÜNCELLEMESİ OLMAYACAK!

    2022 yılında sigara fiyatlarına ve alkollü içeceklere uygulanması beklenen %60'a varan ÜFE güncellemesi sigara fiyatlarına uygulanmayacak.
  • Sigaraya 9 TL zam iddiası! 2022 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatlarına zam yapılacak mı?

    ÖTV ZAMMI UYGULANMIŞTI!

    Özel Tüketim Vergisi zammı ile alkole yüzde 25, sigaraya yüzde 10 oranında zam gelmişti. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL’den 0.79 TL’ye çıktı.
  • Sigaraya 9 TL zam iddiası! 2022 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatlarına zam yapılacak mı?

    İLK ZAM JTI GRUBUNA GELMİŞTİ

    Aybaş, Japan Tobacco International (JTI) grubu sigaralara 2 lira zam yapıldığını 1 Temmuz Cuma günü duyurmuştu.
  • Sigaraya 9 TL zam iddiası! 2022 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatlarına zam yapılacak mı?

    SON SİGARA ZAMMI NE ZAMAN YAPILDI?

    Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, 2 Temmuz Cumartesi günü itibariyle  JTİ grubuna uygulanan sigara zammının ardından Philip Morris BAT ve İmperial grubu sigaralara 2 TL zam yapıldığını açıklamıştı.
  • Sigaraya 9 TL zam iddiası! 2022 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatlarına zam yapılacak mı?

    EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

    Sigara zammının ardından Japan Tobacco International (JTI) grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL'yi gördü.

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