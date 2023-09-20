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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sigorta şirketleri nasıl toparlandı? - İş-Yaşam Haberleri

        Sigorta şirketleri nasıl toparlandı?

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu İş Portföy Hisse Senetleri Bölüm Müdürü Oğuz Ayhan oluyor. Yeni ekonomi politikalarının hangi sektörleri ön plana çıkaracağının konuşulduğu programda özellikle bankacılık finansal kiralama ve faktoring sektörlerinin yanı sıra sigortacılık sektörü de masaya yatırılıyor. Önce faiz indirimleri ile mali gelirleri azalan ardından kurdaki artış ile yedek parça ve sağlık enflasyonundaki artış ile teknik karları azalan sigorta şirketlerinin bu kıskaçtan nasıl kurtuldukları ve sektördeki gelecek beklentileri ele alınıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 18:52 Güncelleme: 20.09.2023 - 19:00
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        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu İş Portföy Hisse Senetleri Bölüm Müdürü Oğuz Ayhan oluyor. Yeni ekonomi politikalarının hangi sektörleri ön plana çıkaracağının konuşulduğu programda özellikle bankacılık finansal kiralama ve faktoring sektörlerinin yanı sıra sigortacılık sektörü de masaya yatırılıyor. Önce faiz indirimleri ile mali gelirleri azalan ardından kurdaki artış ile yedek parça ve sağlık enflasyonundaki artış ile teknik karları azalan sigorta şirketlerinin bu kıskaçtan nasıl kurtuldukları ve sektördeki gelecek beklentileri ele alınıyor.

        ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇOLAR NASIL GELECEK?

        Seçim sonrası ekonomi politikalarındaki değişimi yorumlayan Ayhan, yeni ekonomi politikalarının önce ekonomiye sonra borsaya olumlu yansımasının sürmesini bekleyip beklemediğini açıklıyor. Borsada seçim sonrası oluşan olumlu havanın yerini neden bir durağanlığa bıraktığının ele alındığı programda Ayhan, 2023 ikinci yarı bilançolarını nasıl değerlendirerek üçüncü çeyrek bilanço beklentilerini dile getiriyor.

        TELEKOMDAKİ KAR ARTIŞI SÜRECEK Mİ?

        Ekonomi politikaları değiştikten sonra finans sektörüne yönelik olumlu olarak değişen bakış açısının nedeninin sorgulandığı Borsanın Şirketleri programında bundan sonraki dönemde ekonomide beklenen daha düşük büyüme hızı ve kredilerin kısılmasının gölgesinde bankacılık, finansal kiralama ve faktoringde olası gelişmeler ele alınıyor. Ayhan iç tüketimin azalacak olmasından olumsuz etkilenebilecek beyaz eşya, elektronik ve perakende sektörlerini değerlendirirken yeni sözleşmelerdeki zamların ardından karları artan telekomünikasyon sektöründe bu durumun sürüp sürmeyeceğini sorguluyor. Ayhan ayrıca, demir çelik, emtia, enerji sektörlerindeki beklentilerini de sıralıyor.

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        #haberler
        #Borsa İstanbul
        #bankacılık
        #sigortacılık
        #perakende
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