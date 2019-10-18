Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu kuruldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, kurul, sigortacılık ve özel emekliliğe ilişkin

mevzuatı hazırlama, uygulama, sigortalıların ve katılımcıların korunması için tedbirler alma, sektörde faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlarla ilgili denetleme ve soruşturma işlerini yürütme konularında yetkili ve görevli olacak.

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ATANIYOR

Kararname ile Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Sigorta Denetleme Kurulu kapatıldı. Cumhurbaşkanı tarafından atanan beş üyeden oluşacak kurulun teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar, kurula verilen görevler, ihtiyaç duyulması halinde, kapatılan müdürlük ve Sigortacılık Denetleme Kurulu tarafından yürütülecek.