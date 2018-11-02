Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı. İfade verme işleminin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Gençoğlu, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim" dedi. Ahmet Kural'ın Sıla uyguladığı şiddet iddiasından sonra gözler Ahmet Kural'ın eski sevgililerine çevrildi.





AHMET KURAL: SADECE İTİŞTİK

Şiddet iddiaları sonrası Ahmet Kural, şu açıklamayı yapmıştı:

Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum. 28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik. Ayrıntıları savcıya vereceğim ifadede öğreneceğimiz üzere aramızda karşılıklı itişme oldu. Bu esnada sadece kolunu tutum. Onun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Çok üzgünüm, çok!

GÖZLER ESKİ SEVGİLİLERİNE ÇEVİRİLDİ

'Ahmet Kural ile Burcu Kıratlı neden ayrıldı?', 'Ne zaman ayrıldı?' ve 'Ayrılığın nedeni ne?' soruları merak konusu oldu. Şarkıcı Sıla'yı dövdüğü ve yerlerde sürüklediği iddia edilen Ahmet Kural'ın bu ilk vukuatı değil. Kural, daha öncede oyuncu Naz Çekem'in parmağını kırmıştı. Peki Ahmet Kural'ın en uzun soluklu sevgilisi olan Burcu Kıratlı ile neden ayrıldı? Ahmet Kural, Burcu Kıratlı'yı da mı şiddet uyguladı? İşte o soruların yanıtı...





AHMET KURAL İLE BURCU KIRATLI NEDEN AYRILMIŞTI?

Kenan Erçetingöz'ün eşinin ilk evliliğinden olan kızı Burcu Kıratlı ile Ahmet Kural, 2013 yılında yaşadıkları aşk ile uzun süre gündemde yer edinmişti.

Ahmet Kural, Kenan Erçetingöz'ün o dönem sunduğu programa katılıp Kıratlı'yı canlı yayında istemiş, birkaç ay sonrada nişanlanmışlardı.

3 ay süren nişanlılıktan sonra sürpriz bir şekilde ayrılan çift, ortak açıklama yaparak ayrılık kararını birlikte verdiklerini açıklamışlardı.

KENAN ERÇETİNGÖZ: BU CAMİADA BURCU GİBİ KIZ KALMADI

Ayrılık kararlarının ardından açıklama yapan Erçetingöz, "Her işte bir hayır vardır. Yol yakınken dönülmesi de güzeldir. Bu camiada Burcu gibi kızların kalmadığını yakında görecek. Şimdi bu şan şöhret, ego tatmini güzel olabilir ama belli bir sonra o da kendi kafasına dank edecek diye düşünüyorum" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.





NAZ ÇEKEM: AHMET KURAL PARMAĞIMI KIRDI

Ahmet Kural'ın adı 2014 yılında da şiddet olayına karışmıştı. Ahmet Kural'ın barda tartıştığı arkadaşı Naz Çekem’in parmağını kırdığı iddia edilmişti. Çekem, iddiayı doğrulamış ve ‘Çok üzgünüm. Canımı yaktı. Ona dava açıyorum’ demişti.

Parmağı kırılan Çekem, ayrıca şunları söylemişti:

“Ahmet aslında çok iyi bir insandır. Ama alkol alınca değişiyor. O gece bana zarar verdi. Bir daha görüşmeme kararı aldım. Canım yanıyor, iki gündür ağlıyorum. Ameliyat gerekebilir. Dava açmayı düşünüyorum.”

"BÖYLE RUH HASTALARI KESİNLİKLE CEZALANDIRILMALI

Naz Çekem, çıkan haberlerden sonra bir açıklama daha yaptı. "Ahmet Kural, hiçbir zaman sevgilim olmadı" diyen Çekem, "böyle ruh hastaları kesinlikle cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı.

Sıla Gençoğlu'nun şikayeti sonrası büyük korku yaşadığını anlatan Çekem, "Sabaha kadar düşündüm. 'Ahmet Kural benim dediklerimi duyup bana tekrar kurulur mu?' diye korktum. bence Sıla'ya yaptığı öldürmeye teşebbüs.'Bu adam sevdiği kadına kıymış, bana mı dokunmaz' diye düşündüm hep" şeklinde konuştu.





AHMET KURAL KİMDİR?

Ünlü oyuncu ve komedyen Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 tarihinde, emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya’da dünyaya geldi.

Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.

2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.

İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan “Kardeş Payı” dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı. 4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan “Düğün Dernek 2: Sünnet” filminin başrollerini yine Murat Cemcir le paylaşmaktadır.





NAZ ÇEKEM KİMDİR?

Sosyete dünyasından biri isim olan ve PR sektörü içerisinde yer alan Naz Çekem, ilk olarak ismini Ahmet Kural ile yaşadığı beraberlikle duyurmuştu. 2014’te kısa bir beraberlikleri olan ikilinin aşıklarından çok yaşadıkları tartışma konuşulmuştu. İddialara göre; Ahmet Kural, sevgilisi Naz Çekem’in parmağını sert bir şekilde sıkarak kırmıştı. Ahmet Kural şiddet iddialarını kabul etmese de Naz Çekem parmağının fotoğrafını çekip yayınlamıştı. Naz Çekem, her ne kadar Ahmet Kural ile yaşadığı çalkantılı beraberlikle tanınsa da aslında ünlü televizyoncu Mesut Yar'ın baldızıdır.





BURCU KIRATLI KİMDİR?

Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yapmıştır.

İlk dizi rolünü 2010 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 2 sezon süren Elde Var Hayat isimli dizide Yağmur karakteri ile aldı. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. 2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı. Bu filmdeki rolü nedeniyle saçlarını kazıtması gündem oldu. Bu film projesinden sonra tekrar TV ekranlarına geri dönen Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinden beri TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Diriliş: Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. Burcu Kıratlı, Aşk ve Mavi dizisinde, "Mavi" karakterine hayat vermiştir.





SILA KİMDİR?

Asıl adı Sıla Gençoğlu olan Sıla, 17 Haziran 1980’de Denizli’de doğdu. İlkokulu Denizli’de okudu. Ortaokul ve lise öğrenimini İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi’nde İzmir’de anneannesinin yanına tamamladı. Lise ikinci ve üçüncü sınıflarda özel şan derslerine başladı. 1998 yılında yüksek öğrenimi için İstanbul’a geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde bir sene okudu, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü’ne geçiş yaptı. Yüksek öğrenimini Caz Vokal olarak yapmıştır.

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