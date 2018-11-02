Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi olmuştu. İddialar üzerine Ahmet Kural da "Bu çirkin iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Çok üzgünüm, çok!" ifadelerini kullandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre; Ünlü şarkıcının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında oyuncu Ahmet Kural ifadeye çağrıldı.

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