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Silivri'de PKK operasyonu! 1 gözaltı

İstanbul'un Silivri ilçesinde polis ekipleri, daha önce yapılan PKK terör örgütünün internet grubuna yönelik operasyondan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı

İstanbul
DHA

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, daha önce yapılan PKK terör örgütünün internet grubuna yönelik operasyondan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan A.B.'nin ilçede bir adreste olduğunu belirlendi.

Adrese yapılan baskında A.B. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve kaldığı adreste yapılan aramda çok sayıda çok sayıda cep telefonu, başka kişiler adına düzenlenmiş kimlik ve bankamatik kartları ele geçirildi. Şüphelinin örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yapmak suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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