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Simge Sağın: Onların geçtiği yoldan bende geçtim

Türkiye’nin yeni genç sesini belirlemek üzere bu yıl ikincisi düzenlenen 'Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması'nda finale gelindi. Vodafone FreeZone Stüdyo’da gerçekleştirilen ve jüri koltuğunda Simge ve Buray’ın oturduğu büyük finale 6 isim kaldı

Simge Sağın - Buray

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, tüm Türkiye’den 6 bin 800’ü aşkın başvuru arasından birincilik için yarışan yarışmacılar kadar Simge ve Buray'ın da bir hayli heyecanlı olması dikkatlerden kaçmadı.

Yarışmanın jürisinde yer alan Simge; “Bir kez daha bu projenin içinde yer almaktan mutluluk duydum. Heyecan ve keyif dolu bir süreçten geçtik. Gençlerimiz birbirinden yetenekli ve gelecek vaat ediyor. Hepsine bundan sonraki müzik yaşamlarında başarılar diliyorum” diye konuşurken, diğer jüri üyesi Buray ise; “Bu yarışmanın genç yetenekler için önemli bir motivasyon olduğuna inanıyorum. Böylesi anlamlı bir etkinlikte gençlere bir ışık tutabilmek benim için büyük mutluluktu. Katılan herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Finale kalan isim ile seve seve düet yapabileceklerinin de altını çizen Simge Sağın, ''Onların heyecanını o kadar iyi anlıyorum ki... Lise zamanımda bende böyle bir yarışmaya katılmış. Ayaklarımız titremişti. Onların geçtiği bu yoldan bende geçtim'' dedi. Yaz aylarını çalışarak geçireceklerini söyleyen ikiliden Buray, Antalya ve Kıbrıs konserlerinin olduğunu belirtirken, Simge Sağın ise, ''5 ayrı şehirde bayram boyunca konserlerim var benim de. Şimdiden belli oldu bu yazı çalışarak geçireceğiz. Tatil olursa arada ne mutlu bana artık.'' diyerek gülümsedi.

 

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