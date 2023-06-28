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Sinema salonlarına bayram etkisi

Kurban Bayramı tatili, tatil beldelerindeki esnafın yüzünü güldürürken sinema salonlarının işletmecileri için durum tam tersi. Üç güde 32 filmi toplamda sadece 164.314 kişi izledi

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  • Sinema salonlarına bayram etkisi

    Yapımcılar, kış aylarında filmlerini özellikle bayram tatillerinde gösterime çıkarmak ister. 
    Zira, tatil olduğu için sinemaya gitme eğilimi doğal olarak daha yüksek seviyededir.
  • Sinema salonlarına bayram etkisi

    Yaz aylarında ise durum tam tersidir.
    Ülkemizde yaz ayları sinema için zaten ölü sezondur.
    Bir de tatil beldelerine doğru yaşanan akın, izleyicileri sinema salonlarından iyiden iyiye uzaklaştırır. 
  • Sinema salonlarına bayram etkisi

    Bu Kurban Bayramı tatilinde de tatil beldelerine doğru yaşanan akının etkisiyle hafta sonunda sinema salonları bir hayli boşaldı. 
  • Sinema salonlarına bayram etkisi

    23 - 25 Haziran'da izleyici sayısı bir önceki hafta sonuna oranla yüzde 43.6 düştü. 
    32 film toplamda 164.314 kişi tarafından izlenirken toplam hasılat 15.537.664 TL olarak gerçekleşti.
  • Sinema salonlarına bayram etkisi

    Film başına izleyici sayısı; 5.134, film başına hasılat ise 485.552 TL oldu. 
    38 filmin gösterimde olduğu bir önceki hafta sonunda film başına izleyici sayısı; 7.664, film başına hasılat ise 696.866 TL'ydi. 
  • Sinema salonlarına bayram etkisi

    23 - 25 Haziran'da en çok izlenen 5 film şöyle; 

    • Elemental: Doğanın Güçleri... 34.547 
    • Haile: Bir Aile Kâbusu... 28.305
    • Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş... 27.984
    • Transformers: Canavarların Yükselişi... 19.917
    • The Flash... 19.355

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