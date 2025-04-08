Sipay 877 milyon dolar değerlemeye ulaştı

Türk fintek şirketi Sipay, Seri B yatırım turunda dünyanın önde gelen yatırımcılarından 877 milyon değerleme üzerinden 78 milyon dolar yatırım aldı.

Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD’nin tanınmış VC’lerinden Elephant’ın liderlik ettiği yatırım turuna küresel finansal teknoloji devlerinden Revolut’un CEO’su Nik Storonsky'nin kurucusu olduğu QuantumLight VC katıldı. Sipay aldığı yatırımı küresel büyümesini hızlandırmak için kullanacak.

Sipay Kurucu ve Global CEO’su Nezih Sipahioğlu, yeni yatırımın küresel ödeme ekosistemini yeniden tanımlama hedeflerine katkıda bulunacağının altını çizerek, şöyle konuştu: “Sipay olarak finansal çözümlerin herkes için erişilebilir olduğu bir dünya öngörüyoruz. Fintek inovasyonundaki öncü yaklaşımımızla tüm finansal çözümlere tek noktadan erişim sağlıyor, şirketlere ve bireylere tam anlamıyla finansal özgürlük sunuyoruz. Dikkat çekici büyümemizin altında yatan temel etken de bu. Bu yatırım turunda Türkiye fintek sektöründeki en yüksek değerlemeye ulaştık. Aldığımız yatırım Türkiye’deki başarımızı yurt dışına taşımamıza katkı sağlayacak. Gelişmekte olan pazarlarda yeni ortaklıklar ve ağlar kurmamıza imkân tanıyacak.”

REKLAM

"GÜVENLİ ÖDEME ÇÖZÜMLERİ KRİTİK BİR KONUMA GELDİ"

Elephant VC Ortağı Peter Fallon da şu değerlendirmede bulundu: “Bugünün hızla evrilen dijital ekonomisi hızlı ve güvenli ödeme çözümlerini hiç olmadığı kadar kritik bir konuma getirdi. Sipay kapsayıcı, güvenli ve verimli çözümleriyle finans dünyasının yeniden şekillenmesinde hayati bir rol oynuyor. Sektörde küreselleşme hızlanırken, Sipay’in sınır ötesi ödeme çözümlerine odaklanması uluslararası büyüme ve ticaretin gelişimine yardımcı olacak. Sipay’in Türkiye’deki başarısını yeni pazarlara taşımasına destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

"TÜRKİYE AVRUPA'NIN ÖNDE GELEN ÜLKELERİNDEN BİRİ KONUMUNDA"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ise şunları söyledi: “Dünyanın Bağlantı Noktası olan Türkiye, artık finansal teknolojiler alanında da Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden biri konumunda. Fintek sektörü ekonomik büyüme, istihdam oluşturma ve dijital finansal hizmetlerin erişilebilirliğini artırma konusunda önemli bir rol oynuyor. Genç ve dijital odaklı nüfusumuz, girişimcilik ruhumuz ve yenilikçi kapasitemiz ile Türk fintek sektörünü küresel bir cazibe merkezi haline getiriyor. Bugün Türkiye’de 901 fintek girişimi bulunuyor; bunların 731’i aktif olarak faaliyet gösteriyor. Son beş yılda, fintek girişimlerine 174 yatırım turunda toplam 411,1 milyon ABD doları yatırım yapıldı. Bu veriler, Türk fintek ekosisteminin küresel ölçekte rekabetçi gücünü net bir şekilde gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sipay’ın aldığı yatırım, hedeflerimize ulaşmak için azmimizi artırırken, Türkiye'nin potansiyeline olan inancı ve artan yatırımcı ilgisini gözler önüne seriyor. Türk fintek ekosisteminin küresel yükselişini ortaya koyan bu önemli başarıda emeği geçen herkesi içtenlikle tebrik ediyorum.”