Sipay cirosunu 5 kat artırdı

Fintek firması Sipay, 2024 sonuçlarını açıkladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre 2024 yılında cirosunu 2023 yılına kıyasla 4,9 kat artıran Sipay’in üye işyeri adedi 4 kata yakın artış gösterirken; üye işyeri hacmi 3,8 kat, üye işyeri işlem adedi ise 3 kat arttı. Söz konusu dönemde Walletgate Cüzdan adedi 2,2 katlık büyüme gösterirken; Sipay Kart işlem adedi 3,4 kat, Sipay Kart hacmi ise 4,3 kat yükseldi. Sipay as a Service tarafında ise kart adedi 2 kat, kart hacmi 3,2 kat ve işlem adedi de 3,1 kat arttı.

Sipay lisans adedini ise aldığı Üye İşyerleri ile Anlaşma ve Kart Kabul Etme (Acquiring) lisansıyla 8 adedi Merkez Bankası (TCMB), 1 adedi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisansı olmak üzere toplamda 9’a taşıdı. E-para ve Ödeme kuruluşu lisanlarına sahip olan Sipay’in, 6493 sayılı kanun kapsamında sahip olduğu izinler arasında Açık Bankacılık ve fatura ödeme izni de yer alıyor. Aynı zamanda FAST katılımcısı olan Sipay’in buna ek olarak ödeme kartı işlemlerinde kullanılan verilerin korunması için belirlenmiş bir dizi güvenlik standartlarını kapsayan PCI-DSS sertifikası da bulunuyor.

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Sipay CEO’su Semih Muşabak, son 3 yılda elde ettikleri büyüme ile Deloitte Teknoloji Fast 50’de Türkiye’nin en hızlı büyüyen e-para ve ödeme kuruluşu olduklarını hatırlatarak şunları söyledi:

“Bu büyümenin temelinde, alanında uzman ve tutkuyla çalışan bir ekibin gücü yatıyor. Başarılarımızı daha da öteye taşıyabilmek için kullanıcılarımızın geri bildirimlerini dinlemeye, ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeye, katma değerli çözümler üretmeye devam edeceğiz. Ekibimizin dayanışma ve üretkenliği sayesinde geleceğin finansal çözümlerini şekillendirmeye devam etmekte kararlıyız.”

YURT DIŞINDA HALKA ARZ HEDEFİ

2025 yılında da çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Muşabak, sözlerine şöyle devam etti:

“Gelişmiş analitik, otomasyon ve yapay zekâ gibi teknolojileri kullanarak, müşterilerimize daha kişiselleştirilmiş ve etkili çözümler sunmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte Türkiye'deki başarımızı uluslararası pazarlara taşımayı hedefliyoruz. En büyük gündemlerimizden biri İngiltere başta olmak üzere Avrupa pazarındaki çalışmalarımızın genişletilmesi. Ayrıca uzun vadeli hedefimiz de yurt dışında halka açılan ilk finansal kuruluş olmak.”