Şirketler kürekte yarışıyor Bu sene 4. sezonunu gerçekleştiren Corporate Rowing Kurumsal Kürek Yarışları için şirketlerin oluşturduğu kürek takımlarına, 5 şehirde 2 ay süren antrenmanlarla Temel Kürek Eğitimini veriliyor ve eğitimini tamamlayan şirketler sezon yarışı için Haliç sularında buluşuyor

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana’da 2 ay süren zorlu ve keyifli antrenmanlarını tamamlayan 44 şirket takımı 12 Kasım 2023’te Haliç’te kozlarını paylaşacaklar.

220 sporcu, 1500 davetli ile gerçekleşecek olan organizasyonda sporcular su üzerinde kıyasıya rekabet edecek. Corporate Rowing Kurumsal Kürek Yarışları her sezon giderek artan takım sayısıyla henüz 4. sezonunda Türkiye’nin en büyük özel kürek sporu organizasyonu unvanına sahip oldu.

Corporate Rowing Organizasyon Komitesi Başkanı Halil Ünlü, "İki yıl önce şirketlerin hedeflerine giderken takım çalışmasının önemine vurgulamak ve geliştirmek için Corporate Rowing projesini başlattık. 15 takımla başlayan projemiz kısa süre içerisinde 44 takıma ulaştı. Bu yıla kadar yılda 2 sezon halinde düzenlediğimiz etkinliğimizi bu aydan itibaren Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs'te açtığımız kulübümüzle yılın tamamına yayacağız. Eş zamanlı olarak sağlıklı yaşamı ve

sporu destekleyerek kürek sporunun bilinirliliğinin artmasını amaçlamaktayız" dedi.

Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs’te faaliyet gösteren 1779 Kürek ve Yelken Kulübü’nün organizasyonuyla gerçekleştirilen Corporate Rowing, iş hayatında cinsiyet eşitliğini de destekleyerek her takımda en az 2 kadın sporcu bulunması prensibiyle hareket ediyor.

Türkiye Kürek Federasyonu’nun ana destekçisi olduğu Corporate Rowing Kurumsal Kürek Yarışları, kürek sporunun bilinirliliğinin artmasını ve kurumsal dünyada yer bulmasını hedefliyor.

Alfabetik sırayla Corporate Rowing katılımcı firmalar:

Allcargo, Anadolu Efes, Aselsan, Digiturk, Ghafari Associates, Jotun, MSC, One Line, QNB Finansbank, Renault Mais, Sabancı Holding, Temsa, Terra Pizza, Under Armour, Unilever.