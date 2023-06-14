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Haberler Gündem Güncel Sivas'ta şap hastalığı nedeniyle kurban pazarı açılmayacak
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Sivas'ta "şap karantinası" nedeniyle kurban pazarı açılmayacak

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığı nedeni ile karantina uygulaması devam ettiği için bu yıl kentte kurban pazarı açılmayacağını duyurdu

Sivas'ta şap hastalığı nedeniyle kurban pazarı açılmayacak
DHA

Sivas'ta yaklaşan bayram öncesi vatandaşların kurbanlık telaşı başlarken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kentte kurban pazarı açılmayacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında alınan tedbir ve aşılama çalışmaları ile ilimizde hastalık sirayeti en aza indirgenmiş, hastalık çıkan bölgelerde mevzuat gereği karantina ve kordon uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Ancak hastalığın tamamen sönmesi ve kontrol altına alınabilmesi için alınan tedbirlerin hastalık tamamen sönene kadar uygulanması zorunlu hale gelmiştir. Hastalığın çok hızlı yayılması, hayvan hareketlerinin hastalığın bulaşma riskinin ana gerekçesi olması, yetiştiricilerimizin mağdur olmamaları ve her yıl kurulan kurbanlık hayvan pazarı mevkisinde hastalık sebebiyle karantina altında olması sebebiyle ilimizde her Kurban Bayramı öncesi kurulan geçici kurban satış yeri bu yıl açılmayacaktır.

Kurbanlık hayvanlarını alacak vatandaşlarımızın köy ve mahallelerimizde bulunan hayvancılık işletmelerini tercih etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın hastalık çıkan bölgelerde karantina ve kordon kurallarına uymaları herhangi bir hastalık şüphesi durumunda Sivas İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz ile irtibata geçmeleri önem arz etmektedir."

Ahırlar bölgesinde hayvan besiciliği yapanlar karardan memnun olduklarını söyledi. Besicilerden Mehmet Güneş (35), il genelinde şap hastalığı nedeni ile yaklaşık 3 aydır pazarların kapalı olduğunu, kurban pazarının açılmama kararını da doğru bulduklarını belirtti.

Şap hastalığı nedeniyle kendisinin de 3 hayvanını kestirmek zorunda olduğunu belirten Güneş, "Her yıl kurban pazarının açıldığı bölgemizde şu anda 100 ahırda yaklaşık 1000 büyükbaş var. Pazar açılsa ve burada bir tane bile hayvanda hastalık görülse diğerlerine de bulaşma riski var. Bu nedenle pazarın açılmamasını doğru buluyoruz. Çünkü aksi halde bütün üreteciler zor durumda kalacaktır. Denetim yapılarak, rahatsızlığı bulunmayan hayvanların satışına izin verilmeli" diye konuştu.

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