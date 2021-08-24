'Tarihlerini nereden biliyorsunuz' diye soracak olursanız, bir çoğunun üzerinde hicri tarihleri ve sahiplerinin isimleri yazılı. Onun dışında 65 ve 80 yıllık radyolar ile İngiliz yapımı, 1935 yılından kalma gramofon da koleksiyonumun önemli parçaları" diye konuştu.