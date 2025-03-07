Show TV’nin dram türündeki dizisi Siyah Kalp dün akşam 23. bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan’ın yer aldığı, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizinin son bölümünde Cihan, Melek’e evlenme teklif eder. Aşık çift bütün zorluklara karşı beraberken önlerindeki en büyük engelin Nuh olduğunun farkındadırlar. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Siyah Kalp 23. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.