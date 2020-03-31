Siyah ürünlerde fiyat indirimi

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı Kalorifer yakıtında 6 , Fuel Oilde 4, Yüksek kükürtlü Fuel oilde 6 kuruş fiyat indirimi meydana gelmiştir.
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