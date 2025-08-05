Sofiane Feghouli, Amanat Bağdat'a transfer oldu! Geçtiğimiz sezonu kulüpsüz tamamlayan ve bir dönem ülkemizde Galatasaray ile Fatih Karagümrük forması giyen Sofiane Feghouli, Irak Ligi ekiplerinden Amanat Bağdat SC ile anlaşma sağladı.

Habertürk Giriş: 05.08.2025 - 13:09 Güncelleme: 05.08.2025 - 13:15 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL