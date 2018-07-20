Soğan ve patates fiyatı neden yükseldi?

İHA'nın haberine göre, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Buluşan, üreticiler olarak bu sorunu her yıl yaşadıklarını anlattı.
Buluşan, "Geçen yıl bir ürün para etmediği zaman bir sonraki yıl bu ürünü ekmeme gibi bir karar alıyoruz. Bu üreticiler kendi aralarında birbirlerini yönetmiş gibi oluyor. Böylece bir anda üretim azlığı ortaya çıkıyor. 50 dönüm bir anda 20 dönüme 15 dönüme düşüyor. Soğanın bu seneki pazar fiyatı 5-6 lira. Geçen yıl üretici soğanı 30-40 kuruşa sattı. Eğer biz üreticiler 1 liraya soğanı satmış olsaydık soğan ekmekten vazgeçmezdik, devam ederdik. 30 kuruşa satabilen sattı, satamayan ektiği soğanı dereye döktü” dedi.
ÖNCE KURAKLIK SONRA AŞIRI YAĞIŞ
Fiyat artışındaki bir diğer sebebin aşırı yağış olduğunu aktaran Buluşan, “Bu seneki hava şartları daha değişik 6 Mayıs’a kadar kuraklık söz konusuydu. Bundan dolayı üretim yapamaz hale gelmiştik. Kuraklık adeta kapıya dayanmıştı. Yeraltındaki, göletteki sular çekildi. Domates üreticilerimiz adres değiştirmeye başlamıştı. Gitmiş olduğu yerden su olmadığı için başka yere gitmek zorunda kaldı. Cenabı Allah mayıs ayında bol yağış verdi. Bu sefer de yağış afete döndü. Aşırı yağıştan dolayı ayçiçeği, mısır ve kuru soğan harici üreticilerimiz zarar gördü. Arpa, buğday yattı. Yeşillik tarlada kaldı. Dolu ilk etapta pancara zarar vermişti ancak şuan pancarın gelişi güzel. Bu sene fiyatların aşırı yüksek olmasındaki bir sebep ise aşırı yağışlar oldu. Patates ve soğanda Adana bölgesinde hastalıkların olması, aşırı yağışlar olması ve üreticinin malını satamaması. Var olan mevcut malın ise fiyatının bir anda yükselmesi. Burada acil olarak yapmamız gereken üretimden sonraki depolama sistemi. Biz bir ürünü bir ayda üretiyoruz bir ayda pazarlıyoruz. İkinci bir ayda elimizde ürün kalmıyor. Soğanda buna benzer sıkıntıyı yaşadık. İşte depo olsa, üretici soğanını söker, kurutur ve yavaş yavaş piyasaya sürer. Domates ve yeşillikte depolama sorunu giderilirse artışı bir nevi önler” diye konuştu.
Burada üreticinin suçunun olmadığını söyleyen Buluşan, “Bir ürün satılırken üreticin maliyeti hiç görünmüyor. Bizim en büyük mağduriyetimiz burada. 5 liraya satılan ürünün bahanesi var ama bizim üretip de 30 kuruş ile 1 liraya sattığımızın ürüne yaptığımız masrafı hesaplayıp anlatamıyoruz. Üreticinin düşük fiyata sattığını halkın ise yüksek fiyata yediği bir ortam bir düzenleme yapmamız şart ki üretici üretimden vazgeçmesin” dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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