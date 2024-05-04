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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada - En son haberler

        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!

        Ankara'da, 34 yaşındaki S.K., sokakta tartıştığı 28 yaşındaki Edanur K.'yı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Araya girmeye çalışan Nur G.'yi de yaraladı. Olay sonrası kaçan S.K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Güvenlik kameralarına yansıyan dehşet anı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:37 Güncelleme: 04.05.2024 - 15:47
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        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
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        Ankara'da olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. (34) ile Edanur K. (28) arasında bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışma çıktı.

        GENÇ KADINI BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

        DHA ve İHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında S.K., Edanur K.'ya bıçakla saldırarak, boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

        BİR KADINI DA YARALADI

        S.K., araya girmeye çalışan Nur G. isimli kadını da bıçakla yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        EDANUR YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Edanur K. ve Nur G., hastaneye kaldırıldı. Edanur K., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, tedaviye alınan Nur G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Olay sonrası kaçan S.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

        OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Dün yaşanan olay ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde S.K.’nin Edanur K.’ye saldırdığı anlar an be an kaydedildi.

        "SEVGİYE İHTİYACI OLAN BİR KIZDI"

        Öte yandan, Edanur K.’nin arkadaşı olan Kader Düzgün, olayın ardından açıklamalarda bulundu. Düzgün, "Edanur’un psikolojik sıkıntıları olabilir fakat hiçbir insan bu şekilde öldürülmeyi hak etmiyor. Cinayete kurban giden birçok kadınlarımız, çocuklarımız var. lütfen kadınlarımıza ve çocuklarımıza sahip çıkalım. Edanur daha 28 yaşındaydı. Arkadaşları tarafından sevilen, sayılan bir kızdı.

        Ailesi paramparça durumda, eşi de aynı şekilde. Tabii ki hepimiz hata yapabiliyoruz. Hepimizin psikolojik olarak sorunlarımız var. Kendisi de aynı şekilde psikolojik destek alıyordu. Sadece sevgiye ihtiyacı olan bir kızdı" açıklamasında bulundu.

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