Fenerbahçe'nin, 7 Temmuz'da İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında sol el 4. tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen Roberto Soldado'dan haber ver... Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; elindeki kırık tespitinin hemen ardından ameliyat edilen ve uzun süredir takımdan ayrı kalan İspanyol golcünün 1 Ağustos'ta takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Bireysel çalışmalarına özel hoca eşliğinde devam eden Soldado'nun güç ve kondisyon olarak kötü durumda olmadığı belirtilirken, Sarı-Lacivertli oyuncunun Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica maçına ilk 11'de başlamasa bile süre alabileceği kaydedildi.

Teknik direktör Cocu'nun da Soldado ile özel bir görüşme yaptığı ve "Bu takım için önemli bir oyuncusun. Senin hem tecrübenden hem de kalitenden faydalanmak istiyorum. Talihsiz bir sakatlık yaşadın ancak bu geride kaldı. Benfica ile oynayacağımız iki maç da çok önemli. Özellikle rövanşta ilk 11'de oynatmayı düşünüyorum. Buna göre kendi hazırla" dediği öğrenildi.

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