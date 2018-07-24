25 yaşındaki biyolog Osman Şen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümünde toprak solucanları üzerine lisans eğitimi aldı. Eğitim sırasında solucanları seven genç biyolog okulu tamamlayınca KOSGEB desteğiyle solucan gübresi yetiştirmek üzere bir işletme kurdu. Bir taraftan solucan gübresi üretirken diğer yandan solucanlar üzerine araştırmalar yapan Biyolog Osman Şen, Türkiye topraklarında tespit edilen 83 tür toprak solucanı hakkında bilgilendirme seminerlerine katıldı. Osman Şen’in çeşitli makaleleri bilimsel çalışmalarda yayınlandı.
"SOLUCAN GÜBRESİ RAF ÖMRÜNÜ UZATIYOR"
İHA'da yer alan habare göre; Biyolog Şen, solucan gübresinin bitki besleme ürünü olduğunu, organik ve raf ömrü uzun ürün yetiştirmek isteyenlerin tercih ettiğini söyledi. Şen şunları söyledi:
"Çiftçimizin toprağa attığı gübre tam anlamıyla çözünmediği için bitkiler bunu kullanamıyor ama takviye olarak eğer solucan gübresi kullanılırsa bitkiler verilen bu gübreyi, besinleri rahatlıkla kullanabiliyor. Tesisimizde solucanlara mamamızı hazırlayıp veriyoruz ve tüketmelerini bekliyoruz. Tüketimin ardından oluşan solucan gübresini sürekli akış sistemi sayesinde kolay bir şekilde alıyoruz, eleyip paketleyip müşterilerimize gönderiyoruz. Solucan gübresini daha çok seracılar alıyor, peyzajcılara veriyoruz. Müşterilerimiz yeşillik ürünler yetiştiriyor. Normalde 8 gün olan raf ömrünü solucan gübresi sayesinde 25 güne kadar uzatabiliyorlar. Üretici için raf ömrü çok önemli. Solucan gübresi ile daha fazla, nitelikli ürün alıyorlar ve en önemlisi de organik ürün yetiştirmiş oluyorlar.”
"SOLUCANLARI SEVDİM, İŞİMİ DE SEVİYORUM"
Eğitimini aldığı sırada toprak solucanlarını sevdiğini, bu nedenle okul sonrası bu işe girdiğini ifade eden Şen, yüksek kazanç vaadinde bulunanlara karşı dikkatli olunmasını da istedi. Şen, “Bu işi yapmamın sebebi okulumu yani biyoloji bölümünü toprak solucanları üzerine bitirmem. Hocamı çok seviyordum, onunla beraber çalışmaktan keyif aldım sonra solucanları sevdim. Ailemi ikna ederek işe başladım. Şu an solucan gübresi üreticiliğini iş olarak yapıyorum, memnunum. İnşallah ileride de akademisyen olmak istiyorum. Bu işin diğer kısmı da işi bilmekten geçiyor. Şimdi görüyorum ki, solucan gübresi üretmek isteyenlere yönelik danışmanlık ücreti almayacağını ilan edenler var. Danışmanlık hizmeti herkesin verebileceği bir şey değil. Üreticilerin bu konulara dikkat etmeleri gerekiyor. Daha fazla ürün nasıl alabilir, daha hızlı nasıl solucan yetiştirilebilir bunların hepsi tekniklerden ibaret. Örneğin yem karma makinesi bizlerin işini çok kolaylaştırdığı gibi yüzde 100 üretim artışı sağlayan bir model" şeklinde konuştu.
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