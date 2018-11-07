Suriyeliler artık Türkiye’de sadece sığınmıyor iş dünyasında da boy gösteriyor. TEPAV’ın raporuna göre son 1 yılda kurulan Suriye sermayeli şirket sayısı yüzde 85 arttı. Eylül 2018’de 163 Suriyeli şirket kuruldu bu toplam kurulan yabancı sermayeli şirketlerin yüzde 11.8’ine denk geliyor.
Hacer Boyacıoğlu'nun Hürriyet'teki haberine göre, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) Suriye sermayeli şirketler raporuna göre, son 1 yılda kurulan Suriye sermayeli şirket sayısı yüzde 85 arttı. Suriyeli şirketlerin etkisiyle Kilis, yabancı ortaklı kurulan şirketlerin oranı itibariyle Türkiye’de birinci sıraya yerleşti.
163 ŞİRKET KURULDU
Rapora göre, Eylül 2018’de Suriye ortak sermayeli 163 şirket kurulurken, Suriye ortaklı şirketlerin toplam Suriye ortak sermayesi 28.9 milyon TL oldu. Eylül 2018’de Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, Eylül 2017’ye göre yüzde 85.2, Suriye ortak sermayesi ise yüzde 144.7 arttı. Eylül 2018’de yabancı ortak sermayeli kurulan bin 377 şirketin, 163’ü, bir başka deyişle yüzde 11.8’i Suriye ortak sermayeli şirket oldu. Eylül 2018’de Mersin’de kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin yarısından fazlası Suriye ortak sermayeli şirketler oldu.
TİCARET BİRİNCİ SIRADA
Sektör bazında incelendiğinde ise Suriye ortak sermayeli şirketler, Eylül 2018’de en çok “toptan ticaret” sektöründe kuruldu. Türkiye’de kurulan şirketlerin yüzde 16.1’i yabancı ortak sermayeli şirketler oldu. Bu oran iller bazında incelendiğinde ise yüzde 57.9 ile Kilis birinci oldu. Kilis’i yüzde 39.2 ile Hatay, yüzde 34.1 ile Mersin ve yüzde 26.3 ile Gaziantep takip etti.
Genel olarak bakıldığında ise, Türkiye’de, Eylül 2018’de yabancı ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, Eylül 2017’ye kıyasla yüzde 154.5; Ağustos 2018’e göre yüzde 16.7 artış gösterdi. Yabancı ortak sermayesi toplamı geçen yıla göre 4 milyar TL (yüzde 91.4) azalırken, geçen aya göre 70 milyon TL(yüzde 23.4) arttı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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