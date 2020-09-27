Son 7 derbide 6. beraberlik

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sonuçlandı. Son derbilerde beraberlikler dikkat çekiyor. Bu sonuç iki takım arasında oynanan son 7 derbideki 6. beraberlik oldu. Geride kalan tek müsabakayı ise sarı-kırmızılılar kazandı. Söz konusu müsabakaların 4’ünde de gol sesi çıkmadı.
Bu karşılaşmalarda Galatasaray 6, Fenerbahçe 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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