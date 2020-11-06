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Haberlerİş-YaşamSon dakika! 150 dolara 500 bin tablet - Haberler
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150 dolara 500 bin tablet

Devlet Malzeme Ofisi (DMO),Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 500 bin tablet satın almaya hazırlanıyor. Tabletlerin, 31 Aralık 2020’de teslim edilmesi gerekiyor. Ofis, üretici ve ithalatçılarla görüşmelerini tamamladı. 8 çekirdekli tablet alımında geçerli olacak dolar kuru, 7 TL 75 kuruş olarak belirlendi. Bu kur üzerinden bazı şirketlerin sözleşme imzaladığı kaydediliyor. Bazılarının da durumu değerlendirdiği belirtiliyor. Satın alınacak tabletlerin ortalama değerinin 150 dolar olduğu ifade ediliyor.

Son dakika! 150 dolara 500 bin tablet - Haberler
150 dolara 500 bin tablet
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Devlet Malzeme Ofisi ile Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 9 Ekim’de, "Tablet Bilgisayar Alımı Protokolü" imzaladı. Ofis, gerekli duyuruların yapılmasının ardından çok sayıda üretici ve ithalatçı ile görüşme yaptı. Tablette, “yerli” üretim yapan şirketler de görüşmelerde yer aldı.

Bu kapsamda 500 bin tablet satın alınacağı belirtildi. DMO, tabletlerin 31 Aralık’ta teslim edilmesini istedi.

DOLAR KURU BELLİ OLDU

Ofis, kısa süre önce üretici ve ithalatçılarla görüşmelerini tamamladı. 8 çekirdekli tablet alımında geçerli olacak dolar kurunun, 7 TL 75 kuruş olacağı ilgililere iletildi. Şirketler, bunun üzerine kendi içlerinde bir değerlendirme sürecine girdi. Bu kur üzerinden bazı şirketlerin, DMO ile belli miktarda tablet için sözleşme imzaladığı kaydediliyor. Bazılarının ise durumu değerlendirmeyi sürdürdüğü ifade ediliyor. Satın alınacak tabletlerin ortalama değerinin 150 dolar olduğu ifade ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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